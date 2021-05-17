Почему так важно присутствие западных стран в акватории Черного моря? 10 мая Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в Одессу. Далее читайте на украинском.

За два дні до того російські кораблі небезпечно маневрували поруч й навмисне створювали перешкоди американському фрегату. Здавалося б, навіщо така необережна поведінка проти всього одного фрегату, який йде на планові спільні навчання в Одесі.

Цікаво Кожен проявив себе по-своєму: як Україну підтримали під час загострення на Донбасі

По-перше, це гра м'язами (те, що Москва так любить робити), а по-друге – створення максимально некомфортних умов для західних кораблів з прицілом на те, що, можливо, наступного разу американці та інші члени НАТО подумають, а чи варто їм ризикувати своїми човнами та екіпажами задля чергових навчань.

Відповідь проста – варто, і це знають наші союзники з НАТО, і знає командування РФ.

Агресивна політика РФ призвела до того, що три держави-союзниці НАТО, які мають вихід до Чорного моря (Молдова, Грузія та Україна), мають окуповані території з боку РФ. Також на північній частині Чорного моря присутні ще дві країни (але вже члени НАТО) – Румунія та Болгарія.

До 2014 року російський флот був на других і третіх ролях, мав немодернізований флот, без новітніх ракет середнього та дальнього радіусу (а тому – відносно безпечний для країн Європи) – то сьогодні РФ погрожує не тільки нам, а й ще і Європі.

Читайте Чому Україні потрібні сучасні ракетні війська

І тут в гру вступає майже цілорічне чергування військових кораблів НАТО в Акваторії Чорного моря. Такі чергування називаються демонстрацією військово-морського прапора.

Це дозволяє вирішувати три основні завдання:

по-перше, це є фактором стримування, балансування тієї домінуючої військово-морської присутності, яку має Російська Федерація в Чорному морі;

по-друге, це допомога вітчизняним Військово-Морським Силам в освіті й підготовці, адже щоразу відбуваються заходи, як з курсантами Одеської академії, так і з офіцерами Командування ВМС, що дозволяє підвищувати їх професійні навички;

і третє – це те, що стосується власне виконання завдань оборонної реформи щодо розгортання нових органів управління ВМС та створення тих військово-технічних спроможностей, які дозволять реагувати на загрози з морського напрямку на ранніх стадіях їх виникнення;

Для України присутність ВМС США та НАТО є дуже важливим фактором, який стримує черговий виток агресії з боку РФ і допомагає вибудовувати систему противаг в акваторії Чорного моря не тільки дипломатичного характеру, але й військового.

Нижче приводжу цитати спікерів ВМС США та НАТО з приводу ситуації навколо Чорного моря: