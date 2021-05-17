Игра мускулами: что делают корабли НАТО в Черном море
Почему так важно присутствие западных стран в акватории Черного моря? 10 мая Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в Одессу. Далее читайте на украинском.
Источник:фейсбук Юрия Мысягина
За два дні до того російські кораблі небезпечно маневрували поруч й навмисне створювали перешкоди американському фрегату. Здавалося б, навіщо така необережна поведінка проти всього одного фрегату, який йде на планові спільні навчання в Одесі.
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По-перше, це гра м'язами (те, що Москва так любить робити), а по-друге – створення максимально некомфортних умов для західних кораблів з прицілом на те, що, можливо, наступного разу американці та інші члени НАТО подумають, а чи варто їм ризикувати своїми човнами та екіпажами задля чергових навчань.
Відповідь проста – варто, і це знають наші союзники з НАТО, і знає командування РФ.
Агресивна політика РФ призвела до того, що три держави-союзниці НАТО, які мають вихід до Чорного моря (Молдова, Грузія та Україна), мають окуповані території з боку РФ. Також на північній частині Чорного моря присутні ще дві країни (але вже члени НАТО) – Румунія та Болгарія.
До 2014 року російський флот був на других і третіх ролях, мав немодернізований флот, без новітніх ракет середнього та дальнього радіусу (а тому – відносно безпечний для країн Європи) – то сьогодні РФ погрожує не тільки нам, а й ще і Європі.
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І тут в гру вступає майже цілорічне чергування військових кораблів НАТО в Акваторії Чорного моря. Такі чергування називаються демонстрацією військово-морського прапора.
Це дозволяє вирішувати три основні завдання:
- по-перше, це є фактором стримування, балансування тієї домінуючої військово-морської присутності, яку має Російська Федерація в Чорному морі;
- по-друге, це допомога вітчизняним Військово-Морським Силам в освіті й підготовці, адже щоразу відбуваються заходи, як з курсантами Одеської академії, так і з офіцерами Командування ВМС, що дозволяє підвищувати їх професійні навички;
- і третє – це те, що стосується власне виконання завдань оборонної реформи щодо розгортання нових органів управління ВМС та створення тих військово-технічних спроможностей, які дозволять реагувати на загрози з морського напрямку на ранніх стадіях їх виникнення;
Для України присутність ВМС США та НАТО є дуже важливим фактором, який стримує черговий виток агресії з боку РФ і допомагає вибудовувати систему противаг в акваторії Чорного моря не тільки дипломатичного характеру, але й військового.
Нижче приводжу цитати спікерів ВМС США та НАТО з приводу ситуації навколо Чорного моря:
- "Чи то наші кораблі, чи літаки, ми тут, у Чорному морі, задля підтримки Болгарії, Грузії, Туреччини, України та Румунії".
- "Чорне море є стратегічно важливим для НАТО – три союзники: Болгарія, Румунія та Туреччина – прибережні країни, а Грузія та Україна є близькими партнерами. У відповідь на неправову та незаконну анексію Криму Росією від України, а також продовження мілітаризації Чорного моря, Альянс збільшив оборонну присутність у регіоні й продовжує рішуче підтримувати безпеку в Чорному морі".
- Флоти країн НАТО регулярно діють у Чорному морі й патрулюють води впродовж приблизно двох третин року. Також іспанські ВПС розмістили шість винищувачів в Румунії на два місяці для патрулювання повітря.
- "НАТО зміцнює свою присутність в Чорному морі у відповідь на нарощування військових сил Росії в цьому регіоні".
- "Безпека Чорного моря є пріоритетом для НАТО, ми стурбовані нарощуванням військових сил Росії в регіоні. Тому ми працюємо над зміцненням нашої присутності в регіоні Чорного моря".
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