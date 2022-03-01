Похищенные номера будут заблокированы
Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре.
Это важно Для семей, находящихся с детьми в бомбоубежищах, создали Telegram-канал аудио-сказок
Контакты мобильных операторов
- Vodafone – 111
- Киевстар – 466
- lifecell – 5433
Благодаря своевременному сообщению похищенные номера будут заблокированы и оккупанты не смогут ими воспользоваться.
Что делать, если кафиры отобрали у вас телефон / Инфографика 24 канала
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