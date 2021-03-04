Правительство США не может принять решение об интергации Украины в НАТО. Однако Америка может нам предоставить статус союзника вне НАТО.

Вопрос предоставления Украине плана действий по членству обсуждают в правительстве США. Об этом на онлайн-конференции по вопросам безопасности заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

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План действий по членству НАТО

Он отметил, что накануне разговаривал с командой правительства США, которая сосредоточена на направлении Украины. В частности, они обсудили вопрос плана действий по членству (ПДЧ), который обеспечил бы Украине вступление в НАТО.

По словам дипломата, в этом вопросе есть сложности. "Сегодня есть члены, которых еще предстоит убедить, что украинцы готовы к ПДЧ", – пояснил он.

В то же время Соединенные Штаты могут продемонстрировать твердую поддержку и крепкие отношения с Украиной, придав ей статус главного союзника США вне НАТО,

– предположил бывший посол.

По мнению Тейлора, момент рано или поздно наступит и Украина присоединится к НАТО, как было обещано во время Бухарестского саммита Альянса 2008 года.

Заметим. Такое решение не требует одобрения любого другого члена НАТО. Это в полной мере находится в компетенции правительства США.

Что предусматривает статус союзника

Страны, которые имеют стратегические отношения с вооруженными силами США, получают статус главного союзника вне НАТО. Эти государства не являются членами Североатлантического Альянса.

Сейчас такой статус имеют 18 государств. В частности, Австралия, Бразилия, Израиль, Южная Корея, Япония. Это дает соответствующие военные и финансовые преимущества. Однако, статус не предполагает коллективной обороны.