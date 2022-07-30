Получив повестку военнообязанные должны прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. О подробностях рассказал правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов.
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Если человек не согласен с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующего ВЛК, единственным выходом из этой ситуации является обжалование такого постановления,
– объяснил Романов.
Как обжаловать решение, не обращаясь в суд
- Подайте заявление о пересмотре решения комиссии в ВЛК высшего уровня;
- к заявлению добавьте все документы, предоставленные ВЛК, решение которого оспаривается;
- укажите причину пересмотра решения;
- дополнительно вы можете предоставить результаты предварительных медицинских исследований.
Как обжаловать заключение медкомиссии в суде
- Обратитесь с исковым заявлением в окружной административный суд по вашему выбору;
- это может быть суд по месту жительства или по месту нахождения ВЛК, решение которой обжалуете;
Добавим, что в суд можно обращаться сразу. Досудебный порядок не обязателен.
В Украине расширили список лиц, которых не будут призывать в армию
29 июля Верховная Рада расширила список лиц, не подлежащих мобилизации. Речь идет о женщинах и мужчинах, чьи близкие родственники – муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной брат или сестра – погибли или пропали без вести:
- участвуя в АТО/ООС;
- защищая Украину после 24 февраля 2022 года.
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