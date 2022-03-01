Первое – сохраняйте спокойствие и помогайте задерживать оккупантов. Не верьте их фейкам.

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Что делать, если встретились с вражеским ДРГ или диверсантом

  • Зафиксируйте их приметы (одежду, внешность и так далее),
  • Не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу,
  • Не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.

Доступными способами сообщите в СБУ время и место, где видели диверсантов, их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.

Как распознать диверсанта? Обратите внимание, если у подозрительного человека:

  • Четко выраженный/характерный российский акцент,
  • Не ориентируется на местности,
  • Осуществляет фото/видеофиксацию местности,
  • Ставит метки,
  • Просит мобильный телефон для вызова.

Куда можно сообщить:

  • В официальной чат-бот СБУ в телеграммах: @stop_russian_war_bot,
  • На контактные телефоны терробороны ВСУ по номеру 102.

Если рядом есть представители Теробороны или правоохранители, вы можете попытаться задержать диверсанта самостоятельно. Делать это следует только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете многочисленные преимущества над врагом.

ВСУ

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