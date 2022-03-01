Первое – сохраняйте спокойствие и помогайте задерживать оккупантов. Не верьте их фейкам.

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Что делать, если встретились с вражеским ДРГ или диверсантом

Зафиксируйте их приметы (одежду, внешность и так далее),

Не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу,

Не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.

Доступными способами сообщите в СБУ время и место, где видели диверсантов, их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.

Как распознать диверсанта? Обратите внимание, если у подозрительного человека:

Четко выраженный/характерный российский акцент,

Не ориентируется на местности,

Осуществляет фото/видеофиксацию местности,

Ставит метки,

Просит мобильный телефон для вызова.

Куда можно сообщить:

В официальной чат-бот СБУ в телеграммах: @stop_russian_war_bot,

На контактные телефоны терробороны ВСУ по номеру 102.

Если рядом есть представители Теробороны или правоохранители, вы можете попытаться задержать диверсанта самостоятельно. Делать это следует только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете многочисленные преимущества над врагом.