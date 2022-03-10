Украинские спасатели записали видео, как помочь людям, получившим переломы, вывихи, ушибы
К теме Первая медицинская помощь: инструкции, которые должен знать каждый из-за угрозы войны
Переломы
Переломы бывают закрытые и открытые. Их признаки
- Закрытые: боль, отек, нарушение движений, хруст в месте перелома
- Открытые: нарушение целостности кожи
Помощь при закрытом переломе: обездвиживание конечности и обезболивание.
При открытом: остановка кровотечения, наложение стерильной повязки, обездвиживание конечности и обезболивание.
Для обездвиживания при переломе используются шины (если они есть) или подручные средства. И не забываем о фиксации конечности к туловищу или здоровой конечности
Ушибы и вывихи
Помощь при ушибе: обездвиживание конечности в физиологическом состоянии
Помощь при вывихе: обездвиживание конечности не вправляя суставов
Первая помощь при вывихе: обеспечить недвижимость пострадавшей конечности, наложить фиксирующую повязку. Верхнюю конечность мы фиксируем косынкой, нижнюю – с помощью шины. Даем пострадавшему обезболивающее и успокаивающее.
Видео помощи пострадавшим во время переломов, ушибов и вывихов