Украинские спасатели записали видео, как помочь людям, получившим переломы, вывихи, ушибы

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Переломы

Переломы бывают закрытые и открытые. Их признаки

Закрытые: боль, отек, нарушение движений, хруст в месте перелома

Открытые: нарушение целостности кожи

Помощь при закрытом переломе: обездвиживание конечности и обезболивание.

При открытом: остановка кровотечения, наложение стерильной повязки, обездвиживание конечности и обезболивание.

Для обездвиживания при переломе используются шины (если они есть) или подручные средства. И не забываем о фиксации конечности к туловищу или здоровой конечности

Ушибы и вывихи

Помощь при ушибе: обездвиживание конечности в физиологическом состоянии

Помощь при вывихе: обездвиживание конечности не вправляя суставов

Первая помощь при вывихе: обеспечить недвижимость пострадавшей конечности, наложить фиксирующую повязку. Верхнюю конечность мы фиксируем косынкой, нижнюю – с помощью шины. Даем пострадавшему обезболивающее и успокаивающее.