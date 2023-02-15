Однако гораздо проще это будет сделать при наличии электронного варианта документов. Об этом рассказал руководитель Офиса по противодействию рейдерству Министерства юстиции Украины Виктор Дубовик.

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Бумажные и электронные документы в Украине равноправны

Виктор Дубовик подчеркнул, что каждый гражданин Украины имеет не только права, но и обязанности по имуществу. В их числе и обязанность обеспечить надежное хранение бумажных документов.

А внесение сведений из бумажных документов в электронный реестр должно быть простым правилом, как сходить и помыть руки.

– сказал он.

Особенно это актуально во время военного положения, когда просто потерять бумажные носители с правом собственности. Каким-то образом быть лишенным записи в электронном реестре значительно труднее. Комбинация бумажного и электронного носителей может уберечь от иногда длительного восстановления документов и станет дополнительной защитой права собственности от мошенников.

Обратите внимание! Чтобы получить электронные документы или проверить их наличие, нужно обратиться к любому государственному регистратору в территориальном сообществе, в Центр предоставления административных услуг или нотариусу. Внести данные о праве собственности в реестр могут регистратор или нотариус, имеющий право проводить государственную регистрацию во время военного положения.

Как восстановить утраченные бумажные документы

Если же владелец потерял бумажные документы, являвшиеся единственным носителем, то все равно сможет их восстановить. Относительно просто это будет сделать, если владелец может получить дубликат такого документа.

Дубликат можно получить из архива нотариуса или органа местного самоуправления, которые удостоверяли или выдавали такой документ.

Однако в условиях боевых действий и ракетных обстрелов эти архивы могут быть потеряны или же располагаться на временно оккупированных территориях. В таком случае восстановить документы о собственности на землю или недвижимость будет гораздо сложнее, а именно в судебном порядке.