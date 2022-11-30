"Экстренный чемоданчик" нужно собрать, чтобы максимально быстро эвакуироваться в случае опасности. Что же положить туда в холодное время года, рассказали в МВД.

К теме "Тревожный рюкзак": что брать с собой в первую очередь

В так называемый "экстренный чемодан" необходимо положить:

документы и их копии;

наличные деньги;

ключи и их дубликаты;

набор теплой одежды;

радиоприемник;

фонарик, спички, свечи, компас;

многофункциональный нож;

аптечку;

посуду (желательно металлическую);

запас продуктов длительного хранения и воды в неделю.

Могут понадобиться скотч и полиэтиленовые пакеты. Также по возможности возьмите спальный мешок и каремат.

Обратите внимание! В МВД подчеркнули, что важно, чтобы в случае опасности вы могли бежать. Поэтому берите только вещи первой необходимости, которые могут понадобиться во время экстренной ситуации.

Что должно быть в "экстренном чемодане" в холодное время: смотрите видео

Как именно собрать "экстренный чемодан": коротко о главном

Важные документы лучше держать при себе, а вот ксерокопии – герметично упаковать и держать в чемодане снаружи, чтобы при необходимости быстро их вытащить.

Содержание чемодана не должно превышать 20 килограммов. В противном случае он может быть тяжелой ношей, а не спасением. Лучший вариант – рюкзак.

Также нужно иметь четкий план маршрута. Но главное – сохранять спокойствие.

Вас может заинтересовать – советы специалистов, как собирать "тревожный чемоданчик": смотрите видео