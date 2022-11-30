"Экстренный чемоданчик" нужно собрать, чтобы максимально быстро эвакуироваться в случае опасности. Что же положить туда в холодное время года, рассказали в МВД.
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В так называемый "экстренный чемодан" необходимо положить:
- документы и их копии;
- наличные деньги;
- ключи и их дубликаты;
- набор теплой одежды;
- радиоприемник;
- фонарик, спички, свечи, компас;
- многофункциональный нож;
- аптечку;
- посуду (желательно металлическую);
- запас продуктов длительного хранения и воды в неделю.
Могут понадобиться скотч и полиэтиленовые пакеты. Также по возможности возьмите спальный мешок и каремат.
Что должно быть в "экстренном чемодане" в холодное время: смотрите видео
Как именно собрать "экстренный чемодан": коротко о главном
Важные документы лучше держать при себе, а вот ксерокопии – герметично упаковать и держать в чемодане снаружи, чтобы при необходимости быстро их вытащить.
Содержание чемодана не должно превышать 20 килограммов. В противном случае он может быть тяжелой ношей, а не спасением. Лучший вариант – рюкзак.
Также нужно иметь четкий план маршрута. Но главное – сохранять спокойствие.
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