Как пишет издание The Page, это может иметь далеко идущие последствия – не только для компаний, но и для инвестиционного климата страны, сообщает 24 Канал.

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Почему действия "Ковальской" опасны для страны

Антимонопольный комитет предоставил разрешение CRH только после длительного исследования и при условии соблюдения большого списка дополнительных обязательств. Компания согласилась создать отдельное юридическое лицо для новых активов и передать долю независимому инвестору.

Впрочем, несмотря на это, "Ковальская" – крупный отечественный производитель бетона – подала в суд. Первую инстанцию она выиграла. Апелляция назначена на 22 мая.

В иске компания заявляет, что соглашение ограничивает ее выбор поставщиков цемента, хотя фактически единственная ее мотивация - неудачная в прошлом попытка купить эти активы по более низкой цене,

– комментирует ситуацию политолог Юрий Богданов.

По его мнению, дело выглядит как типичный пример "судебного троллинга" – когда правовые механизмы используются не ради справедливости, а как инструмент давления или рыночной манипуляции.

"Это ставит под сомнение саму идею равных правил игры на рынке. Если один игрок может через суд заблокировать инвестора, который соблюдает все требования, – кто тогда захочет заходить в Украину с деньгами?", – спрашивает Богданов.

Финансовый эксперт Сергей Фурса также отмечает: даже если формально все юридические инструменты используются законно, вопрос доверия к системе крайне важен.

Этот кейс моделирует будущие проблемы с приходом инвесторов в Украину, и поэтому очень важно, чтобы доминирующим было верховенство права, а не чьи-то скрытые интересы или влияние на суд,

– прокомментировал Сергей Фурса изданию The Page.

Бывший министр экономического развития Павел Шеремета добавляет: такие кейсы вредят не только одному инвестору. Они подрывают репутацию всей страны как надежного партнера.

"И дело даже не в том, что они будут видеть, что Украина негостеприимная к иностранным инвесторам. Они будут видеть, что Украина – это какая-то дикая страна. Есть еще 200 в мире, нам есть куда инвестировать, а вы страна в войне, и вы так относитесь к иностранным инвестициям", – говорит Шеремета.

Он отмечает: если Украина хочет быть инвестиционно привлекательным государством, она должна защищать не только собственные интересы, но и легитимные решения своих институтов – в частности АМКУ.