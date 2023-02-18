Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он отметил, что Мордвичев был ответственным за штурм Мариуполя.

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"То, что Россия уравняла Мариуполь с землей, это заслуга Мордвичева. Надо отметить, что он один из самых молодых. Ему 47 лет и это генерал, сделавший карьеру на этой войне. В 2014 году он не участвовал в боевых действиях. Мордвичев, кстати, был заместителем командующего восьмой армией, а оттуда вскочил в кресло крупнейшего военного округа России", – рассказал Жданов.

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Общение с кадыровцами

Эксперт сказал, что с Мордвичевым произошел интересный эпизод. Речь идет о том, что его считали убитым в Чернобаевке. По словам Жданова, когда наша артиллерия наносила очередной огневой удар, попала в командный пункт с генералами и штабными офицерами. Считали, что Мордвичев погиб. Однако позже выяснили, что его там не было. Эксперт сказал, что оккупант руководил штурмом Мариуполя.

Кроме этого, Мордвичев из той когорты генералов, которая не прошла чеченские войны. Он с удовольствием обнимается с Кадыровым. Это недопустимо для большинства генералов. Хотя так называемые русские военные высмеивают группировки кадыровцев, называют их тик-ток войсками. Мордвичев действительно считает, что те чего-то стоят, – сказал Жданов.

Он отметил, что дружба с Кадыровым не повлияет положительно на Мордвичева, потому что у генерала нет опыта командования такими большими группами как округ. Более того, если ему достается самый большой в России.

"Скамейка запасных у российского генштаба завершается", – добавил Жданов.