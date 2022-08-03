Как отметила аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин рассказала, какие продукты подешевеют в августе. Она подчеркнула, что на этот месяц приходится сбор урожая , в том числе овощеводства.

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Существенно подешевеют овощи

Эксперт отмечает, что в августе на прилавках будет достаточно помидоров, перца, баклажанов, лука, моркови, свеклы, различных видов капусты и других овощей. Это и станет причиной удешевления этой продукции. И именно поэтому на август приходится заготовка на зиму. Речь как о консервации, так и о заморозке.

Хотя в этом году ситуация может немного отличаться с предыдущими годами, ведь из-за временной блокады Херсонской области и отсутствия поставок из этого региона, не стоит ожидать очень низких цен, однако тенденция к снижению по сравнению с июлем будет однозначно наблюдаться,

– добавила Литвин.

Выгодно можно будет купить яблоки

Светлана Литвин уверена, что в августе по выгодной цене можно будет приобрести яблоки. Их также будет достаточно на прилавках как рынков, так и лавок.

В то же время ожидать удешевления зерновых культур в последний месяц лета не стоит. А все потому, что в августе его только собирают. До попадания на прилавки этот вид продукции должен пройти процесс подготовки – сушку, обработку, фасовку и прочее. Поэтому здесь следует рассчитывать на сентябрь.

Можно будет сэкономить на гречке, но осенью

Аналитика добавила, что наиболее заметно снизится цена на гречку. Но произойдет это уже после сбора урожая этого года. В то же время следует понимать, что эта культура не опустится в цене до довоенного уровня. На это повлиял как дефицит, так и определенный ажиотаж.

Заметим, что на формирование цен на продовольствие оказывает непосредственное влияние рост курса доллара. При этом в процентном соотношении цена продукции может вырасти значительнее, чем сама валюта.

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