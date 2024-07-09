По словам аналитиков, после 2022 года партнерство Украины с Соединенными Штатами, Великобританией и другими европейскими странами укрепилось, а Запад вложил миллиарды долларов в обучение и оснащение украинской армии.

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Украина приближается к ЕС и НАТО

В прошлом месяце Европейский Союз согласился начать с Украиной переговоры о вступлении, что является чрезвычайно важным шагом. Хотя НАТО еще не готово пригласить Украину присоединиться, на саммите в Вашингтоне политики собираются принять формулировки, которые "почти обещают Киеву, что он станет частью Альянса".

Удержать Украину от НАТО было целью президента России Владимира Путина с начала войны, но, по иронии судьбы, вторжение сделало это более возможным. Мирные переговоры в апреле 2022 года сорвались, когда Москва настояла на нейтралитете Украины и наложила вето на любую внешнюю военную помощь,

– говорится в материале.

С тех пор Украина стала еще более преданной интеграции в Европу.

Некоторые чиновники говорят, что даже формально не вернув свою землю, Украина все равно может выйти победителем в войне, приблизившись к НАТО и Европе,

– отмечают авторы.

Как передают аналитики NYT, американские официальные лица признают, что Россия может достичь значительного прогресса, если произойдут большие стратегические изменения, например, расширение программы военного призыва и обучения. В то же время их прогнозы также были бы подорваны, если бы политика США в отношении Украины и России изменилась.

Важно! 9 – 11 июля в Вашингтоне начался юбилейный саммит НАТО. На встрече к 75-летию создания Альянса будут не только лидеры 32 стран-членов, но и представители 35 стран-партнеров. Среди них – и Украина. Официально, в Офисе Президента не подтверждали визит в Вашингтон, однако чиновники в Белом доме уверяют, что на саммит приедет Владимир Зеленский.