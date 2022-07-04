Именно поэтому две стороны и не ведут переговоры, потому что не о чем говорить, а также через геноцид, который осуществляет Россия. Об этом 24 каналу рассказал офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.

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Он отметил, что Россия готовит свое общество к затяжной войне, так называемому скрытому режиму военного времени.

Это говорит о том, что война на годы, надолго. К этому украинцам нужно подготовиться морально,

– отметил Игаль Левин.

"Мы знаем, что такие войны могут длиться долгие годы. Война в Афганистане была 20 лет. Поэтому вполне возможно, что (в Украине – 24 канал) будет длиться и годы, и 10 лет", – рассказал офицер армии обороны Израиля.

Он добавил, что при этом интенсивность может снижаться, а затем увеличиваться. На это влияют даже времена года, в том числе буря или снег.

Что ускорит сроки украинской победы

По словам эксперта, ускорит не просто оружие Запада, а его реализация. Вот сейчас, когда поступили HIMARS, можно бить по частям России, а можно по складам и штабам. Для этого в Украине идеально работать разведка, которая будет знать, где расположены эти склады.

Игаль Левин акцентировал, что действительно влияет очень много факторов. Например, даже контрнаступление Украины, которое сейчас развивается под Херсоном, насколько оно будет успешным.

С острова Змеиный никто не ожидал, что они (россияне – 24 канал) убегут в один день. Мысль была относительно долгого противостояния на острове, постоянное уничтожение их техники и живой силы, пока не уйдут. То, что это произойдет прямо "завтра", было неизвестно. Но они ушли,

– вспомнил Иголь Левин.

Он предположил, что если Украина создаст адские условия на Юге, то есть будут разрушены все мосты, железнодорожные пути, будут работать партизаны, HIMARS будут бить по базам, то у россиян не будет возможности держать Херсон. Им придется уйти так, как они ушли из-под Киева.

Кроме того, по мнению эксперта, могут повлиять некоторые процессы в самой России, ведь это абсолютно непредсказуемо.

"Как происходили революции в России в прошлом? Это были провалы в войнах. Возможно, что разгром России на Юге Украины, покидание его, угроза Крыма – повлияют на настроения в самой России", – предположил Игаль Левин.

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