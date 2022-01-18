Серые мыши

Где яркость выступлений, профессиональный задор, умение полемизировать? Их же, как и адвокатов, вроде бы учили искусству риторики.

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Наверняка и в прокуратуре есть немало талантливых людей и потенциально способных ораторов. Но, вот, приходят они в суд, и что-то неразборчиво бормочут, повторяют то, что написано в их документах. То ли их специально на это настраивают.

И понятно, какой эффект это оказывает на публику.

У меня иногда возникает впечатление, что не обвиняемые боятся прокуроров, а прокуроры – обвиняемых.

Что делать

Любителям работать с западными фондами, а также Генпрокурору Венедиктовой подсказываю шикарную идею – проект по обучению прокуроров публичной риторике, и отбору прокуроров именно по этому профессиональному критерию.

Ну, а чтобы не было излишних опасений по усилению "обвинения" в процессуальных судебных соревнованиях, предлагаю такой проект сосредоточить в САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре). Там эта проблема не менее актуальна.

Вот только для начала надо завершить чересчур затянувшуюся эпопею с конкурсом по избранию нового главы САП.

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