Його заяви щодо України стають все більш неадекватними. Треба розуміти, що саме нинішній мінський диктатор є головним джерелом напруги в стосунках між Україною і Білоруссю.

Цікаво Як може виглядати анексія Білорусі на практиці

Почалося у серпні минулого року, коли в Білорусі виникла політична криза, а далі лише продовжується і посилюється. Якщо з боку Лукашенка будуть не тільки неадекватні заяви, а й неадекватні дії, то відповідь з боку України буде якраз адекватною, але жорсткою.

Висловлю ще одне можливе пояснення загострення україно-білоруських стосунків. В цьому явно зацікавлена Москва (точніше – Кремль). Таким чином критична (в усіх сенсах) увага (і в Україні, і в Білорусі) переключається з Росії й теми "союзної держави" на Україну і кризу в її стосунках з Білоруссю.

Щобільше, схоже, що є намагання спровокувати прямий конфлікт між двома сусідніми країнами. Бацьку додатково і параноїдально накручують (навіть нацьковують) проти України.

Читайте Що спільного між війною в Грузії та на Донбасі

Крім того, Білорусь все більше маргіналізується і в міжнародному контексті, а нинішній мінський режим стає все більш одіозним.

В контексті цієї гіпотези я б розглядав додатково і версію про причетність до смерті білоруського активіста Віталія Шишова російських спецслужб (якщо не прямо, то опосередковано). Також дуже підозрілою виглядає активна робота на білоруському напрямі представників проросійських політичних сил і масмедіа в Україні.

І ще одна важлива теза

В Україні немає жодної ворожнечі до білоруського народу. Навпаки, симпатії до наших сусідів (але не до Лукашенка) за останній рік лише зросли. Лукашенкі минають, дружба наших народів залишиться.