Интересно, что не все стоящие в очереди в обменники в Москве видят прямую связь между курсом доллара и так называемой "специальной военной операцией". Мне даже интересно было бы заглянуть в их реальность.

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Паранойя на марше

В стране будет национализация! Думала, что шутка, но нет. Госдума, правда, предложила вместо McDonalds сделать кафе "У дяди Вани".

А расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что уверен, что элиты России готовят госпереворот: "Скорее всего, это будет арест, а не убийство".

Не очень важно, правда ли это, но паранойя — хорошая вещь. Она заставляет принимать идиотские решения.

Хотя в смысле идиотизма даже у меня передоз.

Еще больше кринжа

В Минобороны России заявили, что поймали в России несколько биологически зараженных птиц. А "одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных выборочно поражать разные этнические группы населения"...

Пересчитывать, кто еще ушел из страны — глупо. Подождем неделю и напишем, кто останется.

В четверг помахала ручкой Western Union. В Беларуси тоже.

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Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео: