В сухом остатке встречи – послы возвращаются к работе. И это все. Что неудивительно. Слишком на разных языках говорят лидеры РФ и США.

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Основное из сказанного Путиным на пресс-конференции:

Навальный сам хотел сесть в тюрьму и потому вернулся. Конгресс США признал Россию врагом еще в 2017 году, и все оппозиционеры работают на реализацию политики США в отношении РФ.

В США людям, вызывающим сомнения сразу стреляют в спину или грудь. Не говоря уж о том, как американцы убивали простых людей в Афганистане, Ираке, продолжают пытать в Гуантанамо. Протестующим против результатов президентских выборов 2020 года, которые вошли в здание Конгресса США, грозят сроки по 25 лет.

Байден и Путин провели встречу 16 июня / Коллаж 24 канала

Важно Путин проигнорировал вопрос об Украине

Про бизнес – не мы вводим санкции против США. Их санкции как-то повлияли на наше развитие, ничего критического тут нет. С Украиной готовы сотрудничать в рамках минских соглашений.

Путин дал пресс-конференцию по итогам встречи с Байденом / Фото 24 канала