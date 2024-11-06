Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Три слабые точки

Кулеба убежден, что есть три реальные линии внутреннего раскола в России, с которыми нужно работать.

Первая линия – это национальные сообщества, то есть недовольство этнических групп, которые входят в состав России, их положением там. Это и Кавказ, и север России.

Вторая линия – вопрос экономического благосостояния. Путин руководствуется советской логикой. Люди старшего поколения, помнят, как в конце 80-х годов в Советском Союзе совсем не было продуктов в магазинах.

Даже моя мама в 5 утра вставала, чтобы купить молока. Но при этом Советский Союз продолжал тратить миллиарды на вооружение, на финансирование коммунистических партий по всему миру и на борьбу с Западом планетарного масштаба,

– подчеркнул политик.

Экономический фактор может сыграть в том, что жизнь людей постепенно становится невыносимой. Однако этот фактор сложен тем, что Путин через механизмы внутренних репрессий и контроля всегда будет находить деньги на войну.

Третья линия раскола визуально не заметна. Российское общество серьезно начинает чувствовать человеческие потери. Кремлю все труднее привлекать новых людей на фронт. Ведь слухи об огромном количестве погибших быстро расползаются по стране, хоть в медиа этого и нет.

Люди уже видят, что это не прогулка, а это смерть, оторванные ноги, руки, увечье. Желающих идти воевать становится меньше. Поэтому этот внутренний протест у людей тоже постепенно будет нарастать,

– резюмировал Кулеба.