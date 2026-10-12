Об этом в эфире 24 Канала рассказал Иван Тимочко, глава Совета резервистов ВСУ.

Почему заявления Трампа о войне России с Украиной являются лишь предвыборной иллюзией

Последние события показывают, что планы Дональда Трампа по скорейшему заключению соглашений с Кремлем, а именно желание приобрести компанию "Лукойл", начинают давать трещину. Показательным моментом стало то, что американская делегация в последний момент отменила свой запланированный на эту неделю визит в Россию. Это свидетельствует о серьезном разрыве между ожиданиями политика и реальной позицией Москвы.

Еще неизвестно, продадут ли ему этот "Лукойл". Это такая "морковка", которой Путин манит его перед носом, зная жадность Трампа, чтобы каким-то образом влиять на него. Все это свидетельствует о том, что все пошло не так, как надеялись,

– отмечает Тимочко.

Оказавшись в зависимости от России из-за определенных экономических шагов (в частности, закупки дизельного топлива), Трамп пытается скрыть слабость позиций США.

Иллюзия могущества для американского избирателя

Чтобы не выглядеть зависимым в глазах общества, он прибегает к созданию медиа-иллюзий. В предвыборный период, когда ситуация в медиапространстве для Трампа далеко не самая лучшая, он вынужден придумывать несуществующие достижения. Политик пытается убедить окружение, что по-прежнему обладает рычагами влияния на мировую геополитику.

Трамп сейчас будет придумывать огромное количество побед, огромное количество так называемых решений, которые были приняты под его влиянием, для того, чтобы показать, что на самом деле он обладает силой, что он влияет. Поэтому он будет делать такие заявления, которые не будут соответствовать реальности, рассчитывая на то, что сможет создать некое ощущение иллюзии влияния и могущества,

– рассказывает эксперт.

Но все эти политические лозунги направлены исключительно на внутреннего потребителя в США. Расчет делается на то, что рядовой избиратель не будет глубоко вникать в детали международной политики и поверит лидеру республиканцев на слово, что позволит ему сохранить остатки авторитета и рейтингов.

Информационный хаос: почему слова Трампа теряют смысл

Однако у стратегии Трампа есть существенный недостаток – он не успевает за скоростью современного информационного пространства. Политик генерирует новые тезисы настолько быстро, что они начинают противоречить друг другу или терять актуальность еще до того, как их успеют осмыслить.

Из-за таких разрывов в коммуникации возникает ситуация, когда его последующие шаги становятся неэффективными, а общество начинает трактовать слова экс-президента по своему усмотрению.

В современном мире технологий и скорости распространения информации любое его заявление разлетается чрезвычайно быстро. Он громко говорит "А!", а "Б" уже никто не слышит, и каждый интерпретирует это как хочет – даже довольно часто не так, как ему бы этого хотелось,

– подводят итог аналитики.

Именно поэтому, по мнению Тимочко, украинцам и международному сообществу советуют не принимать за чистую монету обещания Трампа о "мире за 24 часа" или других геополитических сдвигах. На данный момент все его заявления о войне в Украине являются исключительно предвыборным инструментом, созданным для американской предвыборной гонки.

Напомним, что 11 октября Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия е между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны якобы согласились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает прекращение огня, однако важно, чтобы на такую договоренность согласилась и Россия.