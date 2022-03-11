Однако химическое оружие не так эффективно и действенно, как его считают в кругах сторонников преступного режима КГБиста Путина. Об особенностях и возможных последствиях его использования в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Обратите внимание Джонсон опасается, что Россия может применить в Украине химическое оружие

Химическое оружие не всегда эффективно

Химическое оружие – это то, чем Советский Союз пугал весь мир. Было множество секретных лабораторий, которые разрабатывали новые средства поражения. В частности, по словам Ивана Ступака, их использовали для сведения счетов со своими оппонентами.

На самом деле, соответствующие средства массового поражения не оправдали себя еще со времен Первой мировой войны. Из-за погодных условий это оружие не поражало войска противника.

Дождь мог снизить вероятность поражения этими химикатами. Они теряли свое свойство,

– объяснил экс-работник СБУ.

Также причиной провального плана поражения было изменение ветра. Если при использовании против противника химического оружия поменяется направление ветра – страдает армия тех, кто его применил.

"Было множество таких случаев, потому это оружие не подтвердило свою эффективность", – заметил Иван Ступак.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Заметьте – В Кремле понимают, что проигрывают: смотрите видео