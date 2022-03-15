Все чаще в сети звучит объяснение, что россияне хуже фашистов и имеют извращенную идеологию. Она называется рашизмом и обязательно войдет в историю, присоединившись к фашизму и нацизму.
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Что такое рашизм
В сети показали видео, которое за минуту ярко демонстрирует всю суть рашизма. Высшесть россиян, желание изменить границы войной, готовность применить ядерное оружие – у врага нет никаких моральных ценностей и логичности в своих действиях.
Видео о рашизме
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