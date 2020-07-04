Через грязные овощи и фрукты можно заразиться острой кишечной инфекцией. Что в дальнейшем приведет не только к отравлению или расстройства желудка, но и к более серьезным осложнениям. Так как правильно мыть овощи и фрукты?

Разом з яблуком чи томатами ми часто їмо:

яйця гельмінтів;

залишки хімічних речовин, якими обробляють сади та городи;

воск, яким обробляють продукти для зберігання або транспортування.

Реакція організму на таких непроханих гостей – від алергії до розладу травлення.

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То як мити фрукти, овочі, зелень?

Із зеленню просто – під проточною водою миєте від землі, піску, жуків та всього іншого. Відрізаєте кінчики стебел. Якщо боїтеся обробки пестицидами – замочіть у звичайній воді на пів години, після чого знову промийте під проточною.

Як роблю я? Не заморочуюся, не замочую, просто мию. А ви обирайте свій варіант, залежно від рівня своїх побоювань (знаю "переживательных": ті додають соду у воду і тримають там зелень всю ніч. Якщо так вам спокійніше – welcome).

З фруктами і овочами складніше. Їх шкірку варто добре помити, навіть якщо ви її не їсте (як в цитрусових, наприклад).

Чим мити?

Звичайний гель для посуду? Ні! Почитайте наукові факти про склад миючих засобів і компанії з токсичними отрутами, – і ви викинете його в сміття назавжди. Такі миючі утворюють по поверхні плівку, яку не змиває вода до 8 циклів полоскання, ну і доведена реальна шкода здоров'ю.

Є спеціальні засоби для миття овочів і фруктів, здебільшого органічні. У їх складі можуть бути з'єднання срібла; трав'яні комплекси; фруктова або молочна кислота. Ніякого хлору, шкідливих добавок, барвників і штучних ароматизаторів. Вони безпечні для вас і навколишнього середовища.

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На етикетці обов'язково має бути зазначено: засіб саме для миття фруктів і овочів

Чи користуюсь я такими? Так. Замовляю в еко-магазинах.