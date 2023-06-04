Опросив военных и волонтеров, журналисты собрали необходимый список вещей для мобилизованных. Окончательный список зависит от рода войск и времени года.

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Одежда и обувь

Военный разведывательный батальон Дмитрий рассказал, что необходимо иметь тактическую обувь: кроссовки, ботинки или берцы, предназначенные для военнослужащих.

Следует брать только сезонное, но также можно демисезон и мультисезон. Обувь должна быстро сохнуть и быть легкой и теплой. Обувь должна быть максимально комфортной, а то, как она выглядит – неважно.

Также необходимы:

Высокие резиновые сапоги.

Резиновые тапочки.

Запасные стельки — их придется часто стирать, поэтому лучше заменить.

Несколько пар хороших носков, несинтетические и с антибактериальной пропиткой.

Несколько комплектов термобелья, хорошо выводящего влагу и сохраняющего тепло. Лучше чтобы она была синтетической или шерстяной.

Две-три пары трусов.

Пончо (в случае дождя или ветра).

Несколько пар тактических перчаток. Лучше с защитой от порезов и огнеупорные.

Головной убор – летом это камуфляжная панама или кепка, зимой – шапка и балаклава.

Тактический многофункциональный убор (выглядит это как повязка на шею и лицо, защищающее от ветра, солнца, пыли и холода).

Тактическая маскировочная сетка на голову.

Также, по его словам, следует иметь два комплекта формы. Лучше, чтобы это был уставный пиксель. Один комплект будет "рабочим" для окопов, другой чистым для тыла. Это должны быть вещи с хорошей теплоизоляцией.

Амуниция и принадлежности

Это отдельная тема, к которой следует подойти крайне ответственно. Стоит иметь:

Бронежилет и плиты к нему четвертого класса НАТО.

Военный шлем с баллистической защитой.

Тактические защитные очки-маска.

Тактический противогаз рассчитан на длительное использование в любых погодных условиях.

Спальник.

Туристический коврик.

Средства для чистки оружия – специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.

Тактическая аптечка.

Техника

Военный тактический тепловизор с минимальной дальностью 300 метров. Нужен не на всех позициях.

Тактические противошумные защитные наушники для стрельбы.

Зарядные устройства и провода для тепловизора, телефона, рации.

Павербанки. Лучше иметь больше и меньше.

Портативный инверторный генератор для зарядки устройств. Инверторный — это преобразующий постоянный ток в переменный с изменением напряжения. Например, может превратить 12В в 220В.

Паяльная станция, если вы связист.

Гигиена и вещи обихода

Также необходимо позаботиться об инструментах и бытовых вещах, которые пригодятся вам и упростят вам жизнь в диких условиях: гидратор (питьевая система для рюкзака), ручка и маркер, складной нож, мультитул (многофункциональный инструмент, имеет полые ручки внутри которых набор дополнительных инструментов), складную ложку-вилку, карабины разных размеров, складную лопату, рубило, маленькие и крупные мусорные пакеты, газовую горелку, железную кружку, веревку, батарейки, несколько фонариков, камуфляжная краска для лица, черный и желтый скотч или лента, спирт, суперклей и иглы с нитями.

В свой крайний выход мне неожиданно понадобилось сухое горючее. Баллон с газом для туристической плитки оказался пуст. Было холодно, хотелось выпить и съесть что-то теплое, а разогреть не на чем. В рюкзаке на дне у меня лежало сухое горючее. Месяца три каталось в рюкзаке и никогда не требовалось. Но я обрадовался что не изложил его,

– рассказал военный разведывательного батальона Дмитрий.

Какие средства личной гигиены нужно взять:

Пачки сухих и влажных салфеток.

Туристическое полотенце.

Зубную щетку и пасту, мыло, бритву для бритья, гель для душа и шампунь.

Туристические фильтры для воды.

Сухой душ.

Важно. Также при себе нужно иметь документы. Чтобы их не повредить и они не намокли, их нужно хранить в пакете с замком zip-lock.