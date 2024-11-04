Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре на 24 Канале отметил, что это может заставить Россию вывести свои войска из Украины, как было в Афганистане в 1980-х годах. Также он рассказал, что на самом деле пугает Путина и чем может обернуться сотрудничество России с КНДР.

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Может ли Украина сама создать ядерное оружие

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина должна вступить в НАТО или получить ядерное оружие. Также немецкое издание Bild сообщило якобы Украина может создать собственную ядерную бомбу за считанные недели. Не считаете ли вы, что Украина имеет на это моральное право?

Собственно, это очень сложная тема и абсолютно правильно, что мы обсуждаем ее именно сейчас. Конечно, раньше Украина имела очень большой ядерный потенциал, но отказалась от него из-за заверений России и НАТО, что будет в безопасности, и ни одна из сторон не нападет на Украину. Теперь Украине в этом очень четко отказали, а вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года это соглашение действительно было уничтожено.

Я с большой симпатией отношусь к президенту Зеленскому, который предлагает для безопасности Украины предоставить вам ядерное вооружение. Если бы Украина имела свой ядерный потенциал в феврале 2022 года, россияне никогда бы не напали. Так что, это своего рода исторический прецедент.

Важно! Владимир Зеленский обсуждал это во время встречи с Дональдом Трампом в контексте того, что Будапештский меморандум не сработал, а до конца войны партнеры могут не согласовать вступление Украины в НАТО. Позже Зеленский отметил, что никогда не просил вернуть ядерное оружие и именно поэтому Украине необходим неядерный пакет сдерживания, о котором говорится в Плане победы.

Сейчас, если бы Украина была частью НАТО, ей не нужны были бы средства ядерного сдерживания, потому что такие страны, как Великобритания и Франция, имеют средства ядерного сдерживания, которых достаточно для сохранения мира в Европе.

В то же время это выгодная переговорная позиция для президента Зеленского. Без сомнения, в Украине есть люди, которые разбираются в этом, что позволило бы развивать ядерный потенциал. И, конечно, Украина является одной из ведущих стран в мире с атомной энергетикой и атомными электростанциями.

Поэтому я думаю, что это разумный комментарий со стороны президента Зеленского. С учетом того, что Россия сейчас широко использует химическое оружие на Востоке Украины и угрожает применить тактическое ядерное оружие в Украине, а также другое ядерное оружие против Великобритании и других. Поэтому это дискуссия, которую необходимо провести.

Мы знаем, что Владимир Путин уважает только силу и эксплуатирует слабость, а наличие средств ядерного сдерживания – это настоящая сила. Надеюсь, что в этом не будет необходимости и Украина будет приглашена в НАТО при первой же возможности.

Однако это также подчеркивает, что международное сообщество, Запад и страны НАТО, которые поддерживают Киев, должны активизировать свои усилия, чтобы Украине не пришлось развивать ядерный потенциал и она могла победить российских захватчиков.

Если Запад не пригласит Украину в НАТО сегодня или в будущем, как создание Украиной собственных средств ядерного сдерживания может повлиять на исход войны? Например, Bild сообщило, что Украина может использовать ядерное топливо, которое есть на ядерных площадках.

Думаю, что не все так просто, как говорят некоторые немецкие газеты. Конечно, Украина имеет возможности и опыт, без сомнения, но для ядерного оружия нужен совсем другой тип ядерного потенциала, чем для энергетики. Уран, который питает атомные электростанции, также содержится в ядерной боеголовке. Однако этот уран должен быть обогащен примерно до 95%, чтобы он мог стать оружием.

Стоит лишь вспомнить иранцев, которые годами пытались это сделать, и у них тоже есть атомная энергетика. Следует отметить, что они, несомненно, получают от россиян опыт в области ядерного оружия, что является еще одной причиной, почему Украина может захотеть развивать свой собственный ядерный потенциал.

Однако, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО, я думаю, что последнее решение, которое принял Альянс, заключается в том, что это не произойдет, пока не закончится война. Так что, это своего рода сложная дилемма, как мы говорим в Великобритании.

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Что сейчас должно происходить? Страны НАТО должны обеспечить победу Украины, чтобы российские захватчики были отброшены обратно в Россию. Тогда Украина сможет либо присоединиться к НАТО, либо получить договоренность, по которой Альянс будет гарантировать безопасность Украины.

Очевидно, что до 24 февраля 2022 года любые договоренности НАТО с Украиной были недостаточными для сдерживания россиян. Так что, я думаю, что это разговор, который нужно вести открыто, чтобы россияне знали, что все действительно серьезно настроены.

Ведь, если бы Украина развила ядерный потенциал, это, по моему мнению, существенно ослабило бы позиции России. Это дискуссия и можно надеяться, что она активизирует США и страны НАТО дать возможность Украине выиграть эту войну как можно скорее, чтобы восстановить мир в Европе, которого хотят все, кроме Путина.

Что на самом деле пугает Путина

Путин заявляет, что не позволит Украине создать собственное ядерное оружие и ядерный потенциал. Означает ли это, что такое создание средств ядерного сдерживания может подрывать нарратив диктатора, усиливать давление на него и стать большой катастрофой для российских военных усилий?

Возможно. Это очень сложный вопрос. Путин угрожал ядерными ударами практически ежедневно на протяжении всей этой, более чем 900-дневной, войны. Так что, я думаю, что Путин блефует, когда угрожает ядерными ударами по Украине. Сейчас, конечно, если бы Украина имела собственный ядерный потенциал, это сделало бы такой вариант еще менее вероятным.

Путин не хотел бы, каким бы экстремальным и сумасшедшим его не считали люди, разжигать ядерную войну, потому что это положит конец его собственному правлению. Он очень эгоистичный человек. Ему нравится думать, что он великий лидер, как Александр Македонский или Фридрих Великий, но это явно не так. Так что, я считаю, что это сложная ситуация. Но сейчас самое время провести эту дискуссию, потому что я согласен с вашим утверждением, что на самом деле это заставляет Путина о многом подумать.

Мы знаем, что российские военные приняли на себя серьезный удар от украинских военных. Они потеряли сотни тысяч солдат, тысячи танков и самолетов. Российская экономика находится на грани краха, и если бы не такие страны как Китай, который покупает у них дешевую нефть, то она бы уже рухнула. Для Путина все становится более сложным. И он знает, что если дела пойдут плохо, это станет концом его правления, как автократического тирана, который сейчас возглавляет Россию.

Так что, очень-очень важно, чтобы НАТО и США дали Украине абсолютно все необходимое, чтобы им не пришлось идти этим ядерным путем. Как только Украина победит, для нее будет уместно вступить в НАТО, чтобы гарантировать, что конфликт, подобный войне в Украине, не повторится.



Для Путина все становится более сложным / Getty Images

Что может заставить Путина вывести войска из Украины

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что войска Северной Кореи разворачиваются в Курской области России. Они входят в состав элитного подразделения корейской армии, сообщает New York Times. В то же время Wall Street Journal написал, что это молодые подростки в возрасте около 20 лет, которые плохо обучены и не тренированы. Является ли эта элита самой лучшей, что есть у Ким Чен Ына?

Собственно, вполне возможно. Это могут быть элитные силы Северной Кореи. Мы знаем, что армия Северной Кореи плохо обучена и плохо оснащена. Главное, что беспокоит Ким Чен Ына, – это Южная Корея, поэтому думаю, что его действительно элитные силы фактически находятся на границе между Северной и Южной Кореей. Однако Ким Чен Ын отчаянно стремится к ядерным технологиям. И это вполне может быть тем, чего хочет Путин.

У Путина заканчиваются срочники. Он отчаянно пытается не заставлять своих олигархов и сторонников отправлять своих сыновей на передовую, потому что так хотят россияне. Из-за того, что произошло в прошлый раз, когда сыновей элиты заставили идти в российскую армию, российским войскам пришлось отступить из Афганистана в 1980-х годах, когда матери России шли маршем на Кремль.

Путин очень обеспокоен этим. Поэтому он с удовольствием берет любых солдат отовсюду. Это звучит ужасно, но эти молодые северокорейские мужчины – это чисто "пушечное мясо". Но они, очевидно, были втянуты в это.

Есть сообщения, что они уже пытаются дезертировать и найти безопасное место в Украине, потому что их бросили на верную смерть. Есть сообщения, что на подходе еще 10 тысяч северокорейцев. Я считаю, что это эскалация, и вполне справедливо, президент Зеленский должен об этом заявить. И предположения, что Украина может попытаться получить ядерный потенциал, связаны с этим.

Я прямо возлагаю вину на Кремль и конкретно на Путина. С военного обзора, эти солдаты мало что изменят. Это просто шокирует, что еле обученных молодых людей с другого уголка планеты отправили на смерть. Наверное, вы знаете, никто из них не является добровольцем, их заставили это сделать. Они недостаточно обучены и нехорошо вооружены. Другими словами, у них нет хорошего снаряжения. Это очень бездушно как со стороны Ким Чен Ына, так и со стороны Путина.

Для чего КНДР отправила аж 3 генералов в Россию

Северная Корея также направила в Россию своих офицеров, в частности трех северокорейских генералов. О чем это может свидетельствовать?

Я уверен, что это является частью соглашения, которое заключили Путин и Ким Чен Ын. Без сомнения, северокорейские генералы хотят иметь право голоса в том, что делают их солдаты, поэтому их приглашают в высшее командование. Однако мало кто из них говорит или понимает русский язык и россиян. Я не могу поверить, что россияне собираются действительно слушать их или прислушиваться к тому, что они говорят.

Однако, кажется, что это слишком много офицеров для того количества людей, что развернули. Если это как российская армия, возможно, им нужны эти офицеры, чтобы убедиться, что солдаты действительно едут на передовую. Россияне ставят за спиной солдат офицеров и если солдаты не хотят воевать, офицеры обязательно стреляют в них. Это лишь демонстрирует, какой плохой военный потенциал Северная Корея дает России.

Вероятно, это (войска КНДР – 24 Канал) идет в обмен на ядерные технологии, чтобы Северная Корея могла разработать свое собственное ядерное оружие. Это, видимо, не будет иметь большого значения для самой линии фронта. Однако это эскалация и поэтому США и НАТО должны помочь Украине идти на эскалацию, предоставив ей все необходимое оборудование.

Самое главное – позволить ей использовать американское и британское оружие для ударов по целям в России, откуда запускают много ракет, которые атакуют школы и больницы в Украине.

Если Украина пойдет против северокорейских генералов, станет ли это серьезным ударом для Ким Чен Ына и ожидает ли он этого? Ведь они были бы законными целями для украинских Вооруженных Сил.

Безусловно, они будут законными целями. Не думаю, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын очень озабочен этим. Я думаю, что у него такая же мораль, как у Путина. Другими словами, каждому из них вообще плевать на жертвы, их не волнует сопутствующий ущерб. Поэтому да, они, конечно, становятся законными целями, если вступают в войну.

Однако это немного похоже на то, что Путин мало беспокоится о потерях со своей стороны. Вы знаете, он с угрожающей скоростью избавляется от своих генералов. Так что, наверное, это печально лично для этих людей. Я не думаю, что Ким Чен Ын беспокоится о своих солдатах и будет переживать о том, что их убьют. Все, о чем он заботится, – это его собственная позиция как лидера и получение такого военного потенциала как ядерное оружие, чтобы он мог попытаться расширить свою тиранию, как это делает Путин в Украине.

"Ким Чен Ын может отправить еще больше военных в Россию"

Украина призвала военных КНДР сдаться, обещая еду и крышу над головой, в рамках проекта "Хочу жить", который финансируется украинским правительством. Ожидаете ли вы массовой сдачи в плен со стороны северокорейских солдат? И могли бы они вообще поддержать украинскую сторону?

Северокорейские солдаты не хотят воевать. Очевидно, что россияне очень плохо обращаются с ними, поэтому предложение продовольствия и безопасности является оправданным. Если бы они могли массово сдаться в плен, они бы, вероятно, это сделали. Однако россияне своих солдат, когда они пытаются сдаться в плен, сами расстреливают.

Поэтому я уверен, что они, имея такую возможность, сдадутся в плен и перейдут под командование Украины. Однако я не могу поверить, что россияне им это позволят.

Ожидаете ли вы дальнейшее развитие сотрудничества между Северной Кореей и Россией? Газета The Wall Street Journal предположила, что развертывание 3 тысяч северокорейских военных может стать началом чего-то большего.

Собственно, это возможность для Северной Кореи отправить больше войск в Украину. Да, вполне возможно, что армия Северной Кореи насчитывает более миллиона человек, так что у них там точно есть люди. Ким Чен Ын на самом деле не заботится о своем населении. Это автократический режим, и любой, кто кричит или жалуется на руководство, попадает в тюрьму или даже хуже.

Не думаю, что их будет много, мы не узнаем чего-то от КНДР, если матери этих солдат начнут жаловаться. Именно так все устроено в Северной Корее. Однако, если Ким Чен Ын доволен тем, что он получает от Путина и Кремля, то да, я совсем не удивлюсь, если он будет рад отправить больше своей живой силы.



Ким Чен Ын может отправить еще больше военных в Россию / Getty Images

Надо также осознавать, что Северная и Южная Корея уже много лет находятся в состоянии войны. Пожалуй, самое главное в голове Ким Чен Ына убедиться, что у него есть сильная армия, чтобы ее не смогла разгромить Южная Корея. Нет никаких признаков того, что Южная Корея хочет это сделать, но Ким Чен Ын не является рациональным человеком и, вероятно, рационально не думал бы. Это выглядит очень замкнуто.

Это эскалация, поэтому Запад и НАТО должны отреагировать на нее, чтобы Украина смогла как можно быстрее одержать победу.

Вокруг Путина уже кружат "ястребы"

Вы все еще считаете, что можно заставить Путина вести добросовестные переговоры с Украиной?

Я достаточно осторожен и не очень уверен, что Путин будет вести переговоры добросовестно. Ничто из того, что он на самом деле сделал со времен своего пребывания в должности и ничего с того времени, как он вторгся в Украину, не свидетельствует о том, что он вообще имеет какую-то добросовестность.

То, что посадит его за стол переговоров, это если украинские войска вытеснят россиян с территории, которую они оккупировали с февраля 2022 года, а также потенциально из районов, которые под оккупацией с 2014 года. Это они смогут сделать тогда, когда НАТО и США предоставят им возможность для этого. Я думаю, что все хотели бы скорейшего мира в Украине и Европе. Однако президент Зеленский дает понять, что, условия нужно выполнять, и эти условия пока Украине не подходят.

Думаю, Путин сейчас цепляется за власть. Нет сомнений, что в Кремле и Москве есть "ястребы", которые кружат, ища в нем какую-то слабость, чтобы они могли взять власть в свои руки. И не думаю, что новый лидер в России – это обязательно плохой вариант, потому что я ожидаю, что они захотят перезагрузиться. Экономика в России находится в ужасном положении, и военные также сильно ослаблены.

Не думаю, что кто-то ожидает переговоров о прекращении огня в ближайшее время. Однако, если мы на Западе сможем больше помочь Украине, то это может заставить Путина пойти на уступки и заставить россиян сесть за стол переговоров.

Критика действий Путина в отношении Украины звучит на российском государственном телевидении от российских депутатов и генералов. Означает ли это, что российская элита все больше осознает ситуацию и может даже когда-нибудь в будущем оказывать давление и выступать против Путина и его военных усилий против Украины?

Безусловно. Это правда, что российская общественность, похоже, начинает понимать, что на самом деле происходит в Украине; что делают россияне; и что сотни тысяч российских солдат были убиты. Поэтому в определенном смысле это хорошо.

Факт, что 40% российской экономики тратится на оборону. Мы знаем, что Россия настолько коррумпирована, что по крайней мере половина этих денег, вероятно, идет внутрь, а не на танки, бомбы и пули. Она идет в карманы коррумпированных лидеров в России.

Я тоже слышал комментарии на государственном российском телевидении и жалобы на то, как Путин управляет делами. Это хороший показатель того, что на самом деле люди теряют веру в кремлевского диктатора, начиная действительно серьезно сомневаться в его замыслах.

Если мы посмотрим, что произошло с российским вторжением в Афганистан в 1980-х годах, то это происходит по похожей схеме. Надеюсь, это будет развиваться дальше и заставит Кремль вывести свои войска из Украины, чтобы мы могли как можно быстрее прекратить огонь и провести мирные переговоры.

Как события на Ближнем Востоке связаны с войной в Украине

Каким вы видите самое важное событие на Ближнем Востоке за последние дни и часы? Как это связано с Украиной и поддержкой со стороны западных союзников?

К сожалению, эти два конфликта неразрывно связаны. Их общий знаменатель – Россия. Россия получает ракеты от Ирана, и Россия, вероятно, поставляет ядерные технологии Ирану.

Атака армии обороны Израиля на прошлой неделе на различные военные объекты в Иране с использованием американских самолетов F-35B, которые также содержат британские технологии, должна стать указателем для США, Великобритании и других стран. Они должны позволить Украине сделать то же самое.

Израильские войска атакуют иранские объекты западной военной техникой. Не понимаю, почему Украине не позволяют делать то же самое в отношении баз в России, которые осуществляют атаки против Украины. Это уже второй случай, когда Израиль непосредственно атаковал Иран. Это добавляет аргументов в пользу того, чтобы Украина могла сделать то же, используя западную военную технику для атак по России.

Будем надеяться, что это будет пересмотрено очень быстро, потому что думаю, это изменит "правила игры" для Украины, если она сможет это сделать.

Оба конфликта связаны между собой. Россия – это та, которая подливает масла в оба "котла". Путину нравится, когда международное сообщество сосредоточено на Ближнем Востоке и не видит военных преступлений, которые он совершает в Украине. Однако он наивный, если думает, что это так. Поэтому главное, что НАТО и США должны позволить Украине атаковать Россию, поскольку США позволили Израилю атаковать Иран.