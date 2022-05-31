Затем российские СМИ снимают пафосные репортажи типа вот папа в старом выцветшем кителе рассказывает о победе сына.

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Семейное дело

Сын некоего замгубернатора Дудоров из ВДВ:

"Еще мальчишкой Георгий восхищенно смотрел на отца – выпускника Высшего пограничного военно-политического Краснознамённого училища КГБ. Впоследствии отец стал главой города Голицино, затем возглавлял Александровский район Владимирской области, был советником губернатора Рязанской области, а сейчас трудится в Ненецком автономном округе"

А вот пошел бы в родное для родителей КГБ, так и проблем не было бы.

Или капитан Королев (32-й инженерно-саперный батальон):

"Владислав – из семьи военных, всегда мечтал защищать Родину, как отец и старший брат.

Папа – такой полковник, ордена-медали.

Кланы смертников

И вообще бывают целые кланы военных. Вот хоронили некоего Омарова из Хасавюрта и читаем описание:

"После церемонии вручения ордена встреча продолжилась в неформальной обстановке. В ходе беседы Корголиев отметил тот факт, что из семьи Омаровых на данный момент воинский долг исполняют 7 человек, включая присутствующего на встрече Джабраила, который сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения".