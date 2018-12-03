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      Что будет с курсом гривны в конце 2018 года: прогнозы экспертов

      Экономика 24 166 Читати новину українською

      Прогноз курса национальных денег к доллару большинство финансистов на конец 2018 года дает следующий: 28,5 – 29 гривен. Также они не видят экономических оснований для резкого обесценивания гривны, а текущую девальвацию объясняют сезонным спросом на валюту и пиковыми расходами из государственного и местных бюджетов.

      В частности, экономист Виктор Скаршевский отметил, что в декабре 2018 года расходы бюджета превысят среднемесячные расходы за год в два или три раза.

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      Дополнительным давлением на гривну стало также введение военного положения в десяти областях Украины. Люди начали скупать валюту, активизировались спекулянты. Впрочем, в НБУ заверили, что при необходимости вполне готовы удовлетворить спрос. Так что с понедельника гривна снова начала отвоевывать позиции. Поддержать Украину может и Международный валютный фонд.

      Ситуация может развиваться по довольно оптимистическому сценарию, если сотрудничество с МВФ продлится еще в этом году. Поэтому и курс до конца года не пересечет отметку в 29 гривен за доллар США,
      – рассказал экономист Олег Устенко.

      "Тенденция, которую мы видим последние несколько лет – 15-17 января выход на пиковое значение, когда доллар разгоняется, а затем – определенное падение. Считаю, что государство будет делать все для того, чтобы не выйти за рамки того курса, который был предусмотрен в бюджете 2019 года", – добавил экономист Алексей Гаркуша.


      Экономист Олег Устенко склонен прогнозировать оптимистичный сценарий

      Следовательно, дальнейший курс гривны будет зависеть от ситуации в экономике в целом, позиции главного регулятора рынка – Национального банка, и продолжения сотрудничества с международными финансовыми учреждениями.

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      В общем, как уверяют эксперты, у Украины достаточно валютных резервов, чтобы удержать курс национальных денег от резкой девальвации. Поэтому отметка в 30 гривен за доллар до конца года вряд ли будет преодолена.

      Теги: Экономика 24 Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Доллар
      Источник: 24 канал
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