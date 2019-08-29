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      Что известно о доме, который обвалился в Дрогобыче

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      Дрогобыч: спасательная операция на месте обвала дома на улице Грушевского
      Дрогобыч: спасательная операция на месте обвала дома на улице Грушевского / Коллаж 24 канала

      В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч на Львовщине произошел обвал жилого дома. Жертвами оползня стали 8 человек, среди которых 5-летний ребенок.

      Обвал дома в Дрогобыче: что известно

      Трагедия в доме на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче произошла примерно в 2:40 в ночь на 28 августа.

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      В жилом доме полностью обрушился подъезд с 1 по 4 этаж в 4-этажном жилом доме. На фото и видео с места трагедии видно, что уцелевшим в подъезде осталось только перекрытия крыши.

      Дрогобич обвал будинку жертви
      В результате обвала дома в Дрогобыче погибли 8 человек / Фото: 24 канал

      Сначала спасатели считали причиной обвала взрыв газа, однако позже эту версию отвергли, так как в других подъездах уцелели стекла.

      Среди причин, которые рассматривают правоохранители, могут быть ошибки во время строительства дома, а также перепланировка в одной из квартир.

      Обвал дома в Дрогобыче: смотрите оперативное видео

      Что известно о доме, где произошел обвал?

      4-этажный жилой дом на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче был построен в начале 1960-х и спроектирован как типичная советская "хрущевка".

      Жители дома рассказали журналистам, что их дом уже длительное время находился в заброшенном состоянии, по стенамишли  трещины, а в подвале стояла вода. Люди обращались в коммунальные службы за помощью, однако так и не получили ее вовремя.

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      Дом 61-го года, натуральная "хрущевка"... Когда проезжала какая-то большая грузовая машина, то было слышно в доме, что он весь трясется. Постоянно в подвалах вода стоит. Скорее всего, это было подтопление и просто осевшая почва,
      – предположил местный житель Иван.

      Известно также, что одну из квартир на первом этаже дома переоборудовали под парикмахерскую и во время перепланировки, вероятно, были снесены несущие стены.

      "Люди взяли несущие плиты, чтобы расширить помещение. Вот как раз с той стороны была парикмахерская. Оно сразу в том месте и рухнуло", – рассказал другой житель Василий.

      Смотрите видеовключение с места обрушения дома в Дрогобыче (информация по состоянию на 16:00 28 августа)

      Одна из пострадавших жительниц, которую удалось вытащить из-под завалов, рассказала, на что был похож звук обвала.

      Звук приближается, очень близко, он становится очень четким, выразительным и быстрым. Таки, словно сыплются камни. Я тогда не понимала, что это уже был сдвиг. Тогда я взяла телефон, хотела открыть в комнату дверь. Думала, может это или оползень, или пожар, или что-то, что оно так трескает. Я не успела дойти до двери, я провалилась просто под плиту,
      – рассказала жуткие подробности женщина.

      Стоит знать! 23 марта 2019 года в Украине вступили в силу изменения в Перечень строительных работ, которые можно осуществлять без разрешения ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции).

      В связи с этими изменениями, украинцы не должны получать разрешения на перепланировку жилых и нежилых объектов, при условии, что строительные работы не предусматривают вмешательства в несущие конструкции и инженерные системы общего пользования.

      До этого на проведение строительных работ во всех жилых и нежилых объектах нужно было получать разрешения.

      Ранее Кабинет министров Украины отменил обязательное получение разрешений для проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту или техническому переоснащению внутренних инженерных систем в зданиях.

      Уже днем 28 августа произошел обвал еще одной плиты, к счастью, ни один из спасателей, работавших на месте в это время, не пострадал.

      В ночь на 29 августа из-под завалов дома достали тела еще 5 человек. Количество жертв возросло до 8, среди них ребенок 2014 года рождения.

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      Теги: Расследования Новости Львова Строительство Чрезвычайное происшествие Жертвы Крушения дома в Дрогобыче Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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