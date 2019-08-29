Что известно о доме, который обвалился в Дрогобыче

В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч на Львовщине произошел обвал жилого дома. Жертвами оползня стали 8 человек, среди которых 5-летний ребенок.

Обвал дома в Дрогобыче: что известно

Трагедия в доме на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче произошла примерно в 2:40 в ночь на 28 августа.

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В жилом доме полностью обрушился подъезд с 1 по 4 этаж в 4-этажном жилом доме. На фото и видео с места трагедии видно, что уцелевшим в подъезде осталось только перекрытия крыши.



В результате обвала дома в Дрогобыче погибли 8 человек / Фото: 24 канал

Сначала спасатели считали причиной обвала взрыв газа, однако позже эту версию отвергли, так как в других подъездах уцелели стекла.

Среди причин, которые рассматривают правоохранители, могут быть ошибки во время строительства дома, а также перепланировка в одной из квартир.

Обвал дома в Дрогобыче: смотрите оперативное видео

Что известно о доме, где произошел обвал?

4-этажный жилой дом на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче был построен в начале 1960-х и спроектирован как типичная советская "хрущевка".

Жители дома рассказали журналистам, что их дом уже длительное время находился в заброшенном состоянии, по стенамишли трещины, а в подвале стояла вода. Люди обращались в коммунальные службы за помощью, однако так и не получили ее вовремя.

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Дом 61-го года, натуральная "хрущевка"... Когда проезжала какая-то большая грузовая машина, то было слышно в доме, что он весь трясется. Постоянно в подвалах вода стоит. Скорее всего, это было подтопление и просто осевшая почва,

– предположил местный житель Иван.

Известно также, что одну из квартир на первом этаже дома переоборудовали под парикмахерскую и во время перепланировки, вероятно, были снесены несущие стены.

"Люди взяли несущие плиты, чтобы расширить помещение. Вот как раз с той стороны была парикмахерская. Оно сразу в том месте и рухнуло", – рассказал другой житель Василий.

Смотрите видеовключение с места обрушения дома в Дрогобыче (информация по состоянию на 16:00 28 августа)

Одна из пострадавших жительниц, которую удалось вытащить из-под завалов, рассказала, на что был похож звук обвала.

Звук приближается, очень близко, он становится очень четким, выразительным и быстрым. Таки, словно сыплются камни. Я тогда не понимала, что это уже был сдвиг. Тогда я взяла телефон, хотела открыть в комнату дверь. Думала, может это или оползень, или пожар, или что-то, что оно так трескает. Я не успела дойти до двери, я провалилась просто под плиту,

– рассказала жуткие подробности женщина.

Стоит знать! 23 марта 2019 года в Украине вступили в силу изменения в Перечень строительных работ, которые можно осуществлять без разрешения ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции).



В связи с этими изменениями, украинцы не должны получать разрешения на перепланировку жилых и нежилых объектов, при условии, что строительные работы не предусматривают вмешательства в несущие конструкции и инженерные системы общего пользования.



До этого на проведение строительных работ во всех жилых и нежилых объектах нужно было получать разрешения.



Ранее Кабинет министров Украины отменил обязательное получение разрешений для проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту или техническому переоснащению внутренних инженерных систем в зданиях.

Уже днем 28 августа произошел обвал еще одной плиты, к счастью, ни один из спасателей, работавших на месте в это время, не пострадал.

В ночь на 29 августа из-под завалов дома достали тела еще 5 человек. Количество жертв возросло до 8, среди них ребенок 2014 года рождения.