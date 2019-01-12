Что крымчане и россияне думают о Томосе для Украины: опрос

5 января в Стамбуле Вселенский патриарх подписал Томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Исторический документ передали главе церкви – митрополиту Епифанию. Интересно, что граждане России и жители оккупированного Крыма и других территорий Украины имеют разные мнения относительно новой церкви.

Томос привезли в Украину и выставили для общественности в Софии Киевской. Сотни людей выстроились в очереди, чтобы на собственные глаза увидеть документ и прикоснуться к нему.

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Журналисты программы "Крым.Реалии" спросили у россиян, крымчан и жителей оккупированных территорий Украины, что они думают о Томосе.

В Москве граждане уверяют, что это приведет к расколу населения.

"Это делается специально для того, чтобы привести к определенным вещам – расколу населения", "Я считаю, что это больше политический акт, а людям просто дурят голову", "Мне кажется, что они совершают огромную ошибку", "нельзя не подчинятися в Москве, потому что она – центр большого государства", "Думаю, что это особо не повлияет на население нашей страны",

– отвечали граждане РФ.

В Симферополе же считают, что Украина имеет право на собственную церковь: "Наверное, они имеют на это право, у них своя церковь, у русских – своя", "Я считаю, что Киевский патриархат делает все правильно, пусть у них будет отдельная церковь от русской", "Киев своими действиями хочет показать то, что он придерживается политики отсоединения от России всеми способами", рассказали крымчане.

На оккупированной территории Луганской области люди относятся к Томосу неоднозначно.

"Я ни за, ни против. Я в душе только в Бога верю", "Если уже и церковь отбирают, то это уже не хорошо", "Я против, потому что нужно, чтобы русские с украинцами объединялись. Я не хочу, чтобы у нас были разные церкви, она должна быть общая", "Если человек верит в Бога, то это хорошо. Ведь Бог – он един, а это все глупости",

– говорят на оккупированных территориях.

Во Львове считают, что это будет способствовать укреплению нашей нации и ускорит окончание войны.

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Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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