Смартфон Poco F1 полностью разобрали и рассмотрели изнутри: видео

Недавно представленный Pocophone F1 от Xiaomi позиционируют как один из наиболее доступных смартфонов на базе процессора Snapdragon 845. Авторы YouTube-канала Tech Updates уже получили новинку и успели полностью разобрать ее, изучив конструкцию гаджета.

Об этом сообщает GSMArena.

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Судя по видео, смартфон разбирается довольно просто после удаления винтов, расположенных в нижней части. Большинство важных компонентов защищены дополнительной пластиковой пластиной, которая крепится стандартными винтами. В верхней части смартфона разместились разговорный динамик, фронтальная камера, инфракрасный сенсор и прочие датчики, которые используются при сканировании лица.

Медная трубка, которая служит для отвода тепла от процессора, находится под всеми компонентами, включая аккумулятор емкостью 4 000 миллиампер часов. Для лучшего рассеивания тепла производитель использует термопасту, нанесенную на процессор. За счет модульности большинства элементов разборка устройства максимальн простая.

Poco F1 разобрали на детали – смотрите видео

Отметим, что самостоятельная разборка смартфонов приводит к потере гарантии.

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