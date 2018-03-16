Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"

Американская внешняя политика снова оказалась на распутье. Президент Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона – человека, который последние полтора года руководил американской дипломатией.

Президент США обладает безусловным правом увольнять сотрудников своей администрации в любое время и в любых обстоятельствах. Но с Тиллерсоном получилось не только странно, но и некрасиво.

Стоило только бывшему уже госсекретарю США объявить, что в отравлении бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля в Великобритании виноваты россияне, как он тут же был уволен. Причем о том, что он уже безработный, Тиллерсон узнал из Twitter президента. Трамп позвонил ему лишь спустя три часа и официально подтвердил то, что ранее написал в своем Twitter.

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Это, конечно, высшая степень неуважения к человеку и своего рода трусости. Нельзя увольнять людей через соцсети, даже без разговора с ними.

Так не поступают, нехорошо это. Ну и вдвойне некрасиво, что Трамп это сделал публично и на глазах всего мира, и при этом ничего не объяснил даже.

Ну а поскольку Трамп о мотивах своих действий молчит, придется мне рассказать о них.



Дональд Трамп

Итак, первое. Тиллерсон никогда не был "полностью своим человеком" в команде президента. Ранее они почти не были знакомы, друзьями так и не стали, дел совместных не вели. А у Трампа так заведено, что почти все его главные соратники – это либо друзья, либо коллеги, либо даже родственники.

Второе: как раз о родственниках. Сейчас самыми влиятельными людьми в Белом доме считаются зять и дочь президента – Джаред Кушнер и Иванка Трамп. С ними Тиллерсон не сработался, они активно копали против него. Ну и вот – добились своего.

Третье. Госсекретарь должен воплощать волю президента США на мировой арене. Тиллерсон же постоянно спорил с Трампом. Он убеждал начальника не разрывать ядерную сделку с Ираном, быть очень-очень аккуратным в отношениях с Северной Кореей. Тиллерсон убеждал президента быть жестче с Россией и так далее. По сути, он пытался работать мозгом Трампа.



Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон

Во всяком случае там, где дела касались внешней политике. Президента это очень злило, он то и дело ругался с Тиллерсоном.

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Отсюда четвёртое. Во время одной из перепалок в Белом доме госсекретарь США назвал президента США "конченым дебилом". А информация об этом попала в прессу. Любой начальник после таких слов захочет уволить своего подчиненного, даже если тот – невероятно умный и полезный человек.

Пятое. У Трампа на хвосте сейчас висит специальный прокурор Роберт Мюллер. Поэтому внутри своей команды нему нужна полная лояльность и сплоченность в рядах. От человека, который называет тебя "дебилом", ни того, ни другого ждать не приходится.

Трамп, надо сказать, держался долго, но все-таки уволил Тиллерсона. А держался вот почему: еще в октябре прошлого года госсекретарь, министр обороны и министр финансов США заключили так называемый "пакт самоубийц". Суть его была такова: если Трамп увольняет кого-то одного из этой троицы, то и двое других тут же пишут заявления на уход. Так они собирались поставить президента перед выбором: либо никого не увольнять, либо всех сразу. Расчет был на то, что Трамп на тройное увольнение не решится.

Но вот – он решился, а Джеймс Мэттис и Стивен Мнучин пока не собираются заявлять об уходе из Пентагона и Минфина США. Видимо, просто струсили.

Кстати, проблемы сейчас могут возникнуть у советника по национальной безопасности США Герберта Макмастера. Он, как и Тиллерсон в Белом доме воспринимается умеренным голосом разума, который не позволяет Трампу удариться во все тяжкие.

Так вот: Макмастер тоже президенту надоел, он хочет взять на его место Джона Болтона – самого адского ястреба из адских ястребов в США. Нет в мире человека, который сильнее хочет начать войну и провести бомбардировку чего-либо, чем Джон Болтон! Его хлебом просто не корми, дай повоевать.

Но Болтон – это пока дело далекое, сейчас же на место Тиллерсона уже пришел почти такой же любитель бомбить, взрывать и воевать.

Первые дни Помпео

Нового главу Государственного департамента США зовут Майк Помпео. Это бывший военнослужащий, который после отставки сделал себе политическую карьеру.

Этот человек моралист. Он придерживается крайне религиозных, патриотических, правых и консервативных убеждений. Выступает против геев, абортов, равенства с чернокожими, за свободное ношение оружия и так далее. В России его назвали бы "ватником", но в США говорят просто "консерватор".

Помпео избрался в Конгресс от консервативного штата Канзас, где живут, в основном, балбесы-фермеры, никогда никуда не ездившие и ни черта не понимающие во внешней политике. Сидя в Конгрессе, он постоянно ругал нью-йоркских либералов, их свободные нравы, ходил в церковь, любил армию и носил пистолет.

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При этом у него нашлось полное совпадение взглядов с Дональдом Трампом. Президент настолько поверил Помпео, что даже позвал его работать в свою администрацию. Причем не кем-то там по делам Канзаса, коров и кукурузы, а сразу директором ЦРУ.

На этом посту Помпео запомнится лишь по двум новостям.



Новый глава Государственного департамента США Майк Помпео

Во-первых, он горячо поддержал возобновление программы пыток заключенных, подозреваемых в терроризме. Это вызвало бурю возмущения среди правозащитников и членов Демократической партии США.

Второе – это его очень странная и очень подозрительная встреча с руководством российских спецслужб. Совсем недавно – в конце января – в Вашингтон прилетали начальники ГРУ, ФСБ и СВР. В американской столице они встречались с директором ЦРУ – Майком Помпео. О чем они говорили, точно никто не знает. Но!

Спустя полтора месяца Трамп увольняет все более антироссийского Рекса Тиллерсона и назначает на его место – Помпео!

Совпадение? – Не думаю!

Но самое главное качество Помпео – это то, что он всегда и во всем согласен с Дональдом Трампом. Он не будет, как Тиллерсон, капать президенту на мозги и просить его договориться с кем-нибудь по-хорошему.

Помпео скажет? Бомбить? Нет вопросов, давайте! Испортить отношения с какой-то страной? Очень хорошо! Подружиться с адским диктатором? Да запросто!

Американские наблюдатели очень не любили Тиллерсона, но Помпео вызывает у них просто ужас и панику. Я, в общем, тоже думаю, что во главе дипломатического ведомства нужен человек гибкий, тонкий, хитроумный. Помпео же – настоящий дуболом, человек без инициативы, исполнитель приказов и воли своего начальника.

Ну и последнее: место Помпео во главе ЦРУ скорее всего, займет его заместитель – Джина Хэспел. Она станет не только первой женщиной во главе этого ведомства, но и первым палачом во главе его же.



Джина Хэспел

Хэспел долгое время создавала и руководила программой тайных тюрем ЦРУ по всему миру, где массово, в промышленных масштабах, пытали подозреваемых в терроризме. В Америке у нее репутация жуткого садиста, но для Трампа это тоже не проблема, так как ему нужны люди верные, а не высокоморальные. Хэспел для своей новой должности подходит идеально.

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Таким образом, во главе Госдепа при Трампе стал деревянный ватник американского разлива, а во главе ЦРУ – известная всей Америке садистка.

Неудивительно, что на этом фоне быстро растет рейтинг Демократической партии США. На парламентских выборах в ноябре она, скорее всего, победит с разгромным счетом и выкинет Трампа из Белого дома. Я в этом уже почти не сомневаюсь.