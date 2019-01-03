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      Что произошло с ценами на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018

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      Цены на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018
      Цены на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018 / Shutterstock

      Метр квадратный в новостройках Львова в конце 2018 года можно было приобрести по завидно стабильной цене.

      Как сообщал ранее 24 канал, средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в последний месяц 2018 года продолжала падать и остановилась на отметке в 23 тысячи гривен за квадрат.

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      Метр квадратный в новостройках Львова в течение последних трех месяцев 2018 демонстрировал невиданную стабильность.

      Как подсчитали аналитики портала недвижимости ЛУН.uа, средняя цена за квадрат в новостройках Львова в декабре 2018-го остановилась на отметке в 15900 гривен (по курсу доллара на межбанке она выросла с 570 до 580 долларов).

      Минимальная цена квадратного метра в декабре, как и в ноябре, сохранилась на отметке 10500 гривен за квадрат.

      нерухомість львів новобудови ціни
      Цены на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018

      Дороже всего стоят квартиры в новостройках в центральном Галицком районе Львова – здесь придется выложить более 33000 гривен за квадрат.

      Почти вдвое дешевле можно приобрести жилье в новостройках эконом-класса в спальном Сыховском районе города.

      Средняя цена квадратного метра на первичном рынке здесь составляет 15900 гривен за квадрат.

      Львів нерухомість райони новобудови ціни
      Цены на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018

      К слову, в декабре во Львове установили небывалый рекорд цены квадратного метра при покупке элитной недвижимости в центре города.

      Аналитики сделали прогноз, чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019 году.

      А Вы планируете вкладывать деньги в недвижимость в этом году?

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости Львова
      Источник: 24 канал
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