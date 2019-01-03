Что произошло с ценами на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018

Метр квадратный в новостройках Львова в конце 2018 года можно было приобрести по завидно стабильной цене.

Как сообщал ранее 24 канал, средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в последний месяц 2018 года продолжала падать и остановилась на отметке в 23 тысячи гривен за квадрат.

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Метр квадратный в новостройках Львова в течение последних трех месяцев 2018 демонстрировал невиданную стабильность.

Как подсчитали аналитики портала недвижимости ЛУН.uа, средняя цена за квадрат в новостройках Львова в декабре 2018-го остановилась на отметке в 15900 гривен (по курсу доллара на межбанке она выросла с 570 до 580 долларов).

Минимальная цена квадратного метра в декабре, как и в ноябре, сохранилась на отметке 10500 гривен за квадрат.



Цены на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018

Дороже всего стоят квартиры в новостройках в центральном Галицком районе Львова – здесь придется выложить более 33000 гривен за квадрат.

Почти вдвое дешевле можно приобрести жилье в новостройках эконом-класса в спальном Сыховском районе города.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке здесь составляет 15900 гривен за квадрат.



Цены на недвижимость в новостройках Львова в декабре 2018

К слову, в декабре во Львове установили небывалый рекорд цены квадратного метра при покупке элитной недвижимости в центре города.

Аналитики сделали прогноз, чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019 году.

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