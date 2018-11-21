Что с нами случилось, люди: Вакарчук прокомментировал годовщину Революции Достоинства

21 ноября – годовщина Революции Достоинства. Ровно пять лет назад студенты, неравнодушные граждане, журналисты и активисты собрались на Майдане Независимости.

На майдане вспомнил о печальных событиях лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Читайте также: Политики, которые пришли с Майдана, назвали свои главные достижения

"Когда все начиналось, мы не знали, каковы наши шансы на победу. Мы просто шли сюда, потому что не могли не прийти. Мы просто шли по зову своего сердца. Тогда мы впервые доказали сами себе, что настоящие изменения возможны. Что настоящие изменения начинаются с каждого из нас. Так почему же сегодня так много тех, кто готов опускать руки? Что с нами случилось, люди?! Тогда мы победили преступную власть, имея одно рвение", – сказал Вакарчук.

По его словам, Сегодня мы стали опытнее, у нас стало больше возможностей, но много людей готовы отступить, рассказывая, что нас ожидают выборы без выбора.

На Майдане, мы все стояли вместе, как один, плечо к плечу. Нас не пугал ни холод, ни резиновые дубинки, ни даже пули. А сегодня мы ругаемся друг с другом по фейсбуках, пока те, кого мы тогда победили, надев новые маски, коварно стараются отвоевать позиции,

– отметил музыкант.

Он сказал, что мы не имеем права останавливаться на полпути.

Мы уже научились помогать друг другу, когда этого требует будущее. И мы учимся отличать лжецов и приспособленцев от настоящих. Когда наступает время, страна знает сколько нас. Мы скажем свое слово. Все только начинается. И все будет хорошо,

– заявил Вакрчук.

Смотрите видео воспоминаний Святослава Вакарчука о Евромайдане:

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают пятую годовщину Революции Достоинства. Чествование памяти жертв происходит в разных городах страны.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших Революции Достоинства начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.