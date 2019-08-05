Что способствует укреплению гривны и падению доллара

Главная причина, почему доллар падал в последнее время – малое количество гривны в финансовой системе и одновременно широкое предложение доллара в Украине. И причин для такой ситуации несколько.

Об этом в комментарии 24 каналу отметил эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

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По его словам остатки на корреспондентских счетах снизились еще на 700 миллионов гривен – до 53,4 миллиарда. Это уменьшает возможности спекулятивного раскачивания рынка.

Вместе с тем, на 9,8% увеличились переводы украинских заробитчан и произошел рост экспорта товаров на 8%. Также дополнительную поддержку национальной валюте оказывают аукционы по размещению ОВГЗ с долгосрочным сроком обращения, которые пользуются спросом среди иностранных участников,

– уточнил эксперт.

Также в стране происходит финансовая стабилизация благодаря росту объемов экспорта и портфельных инвестиций, отметил Бардась.

Задекларированный курс действующего президента и будущего парламента на дальнейшие антикоррупционные меры в стране нашел широкую поддержку среди международных партнеров Украины. А это – будущее предоставление дополнительных ресурсов ЕС и МВФ, сигнализирующее для иностранных инвесторов, что деловая среда улучшается,

– уточнил эксперт по инвестициям.

Также, дополнительную поддержку национальной валюте оказывает снижение инфляционных ожиданий в Украине благодаря низкому уровню бюджетного дефицита и замедлению роста стоимости энергоресурсов, которые являются важной составляющей издержек производства и доставки товаров, подытожил Бардась.

Что происходит с долларом?​

Курс доллара по отношению к гривне с 28,33 в середине января 2019-го опустился ниже отметки в 26 гривен в начале июля. В конце июля доллар стал стоить уже 25 гривен. Но на осень по прогнозам экспертов курс доллара "вернется" к 27-28 гривнам.

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