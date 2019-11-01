Что связывает "слугу народа" Верещук с бывшими "регионалами": интервью с депутатом

Об отношении к Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку, помощнику, который ранее работал на "регионала", финансировании Центра балтийско-черноморских исследований, а также о том, как получила медаль от Януковича – в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказала народный депутат, член партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Кто такая Ирина Верещук

Депутат от партии "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде и член Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности в Украине.

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С 2010 до 2015 года была городским главой Равы-Русской. А с 2016 года занимала должность президента Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

О помощнике, который ранее работал на "регионала"

У вас в помощниках есть Николай Бильченко. Где вы его взяли?

Ох, мои помощники приходили по-разному. Кого-то рекомендовали, кто-то проходил по конкурсу, который мы объявляли внутри моей маленькой команды. Я даже не помню, кто мне порекомендовал Николая Бильченко.

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У вас их 6?

Да, но они меняются, как правило, мы берем тех помощников, которые уже имеют опыт в предыдущих каденциях, потому что я опыта такого не имею.

А вот Бильченко имеет. Напомнить, чьим он был помощником?

Напомните.

Виталия Барвиненко.

Нет, не знала этого. Я в первый раз слышу.



Виталий Барвиненко

Это бывший депутат от "Партии регионов", голосовал за законы 16 января. В прошлом парламенте он был нардепом от партии "Возрождение". Мне очень интересно, как так получилось, что помощник "регионала", который голосовал за законы 16 января, перекочевал к вам.

Важно! 16 января 2014 года Верховная Рада путем голосования руками приняла пакет законов, которые существенно ущемляли права и свободы граждан. Это событие обострило противостояние на Майдане. Верховная Рада отменила нормы указанных законов 24 февраля 2014 года.

Я действительно впервые об этом слышу, потому что нет времени, чтобы каждую биографию точно изучать. Например, как только я впервые увидела негативную реакцию моего помощника Шатилина, и увидела в тех публикациях, что действительно есть "зерно" (правды – 24 канал), потому что фейк сразу видно, то я сразу его уволила. Ну, во-первых, эти помощники работают на общественных началах, у меня есть только одна помощница, работающая на постоянной основе – Наталья Зувченко. Я знаю Николая, мы с ним работаем в комитете, но эту сторону биографии я не знала. Я спрошу его, что он там делал.

Об отношении к Тарасу Козаку

Вы много отвечали на вопросы касательно Медведчука. Вы отрицали какую-либо связь с ним лично, но вот недавно в эфире одного из каналов вы сказали, что знаете Тараса Козака. Напомним, что это нардеп, которого связывают с Виктором Медведчуком, называя его "правой рукой".

Он был депутатом облсовета с 2010 года. Он баллотировался у нас по мажоритарному округу, а это обуславливает тесный контакт и знакомство с любым городским, сельским, поселковым главой. Что он в принципе и делал. У него была приемная в Жолкве и Яворове.

Что известно о Тарасе Козаке

На сегодня – народный депутат от "Оппоплатформы" и владелец телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. До этого долгое время работал на различных должностях в Государственной таможенной службе, в частности был там заместителем председателя, возглавлял Западную региональную таможню. В 2014 году стал нардепом от "Оппозиционного блока".



В парламенте Козака знают как ближайшего соратника Медведчука. Бывший нардеп Сергей Лещенко называет Медведчука и Козака бизнес-партнерами. А журналисты программы "Схемы" зафиксировали, что нардепы вместе летают из Москвы в Киев.



Козак был фигурантом скандалов связанных с оккупацией Крыма. В частности, в своей декларации он указывал, что является владельцем участка в оккупированной Ялте. Кроме того, Козака замечали во время "конспиративного" пешего перехода админграниц с оккупированным полуостровом.

Как вы к нему относитесь?

Как к человеку – нейтрально. Не позитивно и не негативно. Я объясню почему. Мы в шутку называли его "нашим бюджетом развития". Он в районах Яворовского и Жолковского избирательного округа сделал больше, чем два районных бюджета развития. Так сложилось.

Это была системная работа, которую он поставил на поток, то есть работала команда людей, которая день и ночь ездили по округу, описывали проблемы, знакомились с работниками всех сфер без исключения.

Начиная от священников и заканчивая учителями, врачами и тому подобное. Строили церкви, дороги, покупали школьные автобусы "Школярик", медицинскую помощь, выступали на районных советах, на райгосадминистрациях. Я как мэр Равы-Русской держалась подальше. Я считала, что депутат не может этого делать, потому что это фактически косвенный подкуп.

Но вы назвали очень много хороших вещей.

А он их и делал честно.

Почему вы тогда говорите, что нейтрально к нему относитесь?

У меня была возможность видеть то, как он это делает. Я не знаю делал он это искренне или нет, но он сделал очень много. И меня удивила позиция тех же кругов, которые были очень близки к нему, обещали ему поддержку, потому что я лично никакой поддержки не обещала. Когда он приехал однажды ко мне, мы познакомились с ним, то он спросил, почему я не прошу.



Тарас Козак

Вы в рабочих контекстах виделись?

Виделись на дне города. Он приезжал к нам на день города. Равно как и депутат, который у него победил. У него была такая программа, он помогал всем селам, поселкам и городам наших двух районов проводить день города.

Сейчас в Верховной Раде вы общаетесь с Тарасом Козаком?

На удивление, мы виделись всего два раза, и то только в коридорах: поздоровались и все. Он сказал: "Ну, окей, видел тебя на NewsOne и "112", я ответила: "спасибо". Теперь нас связывают именно таким образом. Мы просто посмеялись и не более.

Вы же давно начали появляться на NewsOne и "112". С 2015 года.

И на ZIK я была. С 2013 года (появляется на этих каналах – 24 канал). Как только появился "112", а это были бурные времена Майдана. Как только я впервые приехала на Евромайдан, меня пригласил на "112" Матвей Ганапольский, который тогда работал ведущим. Он, наверное, услышал мое выступление на сцене Майдана. И с этого почался наше знакомство с "112". Там для меня структура собственности не важна.



Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

Вы задавали себе вопрос, почему вас приглашали именно на эти каналы?

Нет, потому что меня приглашали на все остальные так же. Просто их три и они, наверное, чаще всего это делали. Я ходила и на "Прямой", и на "УТ-1", и на "Эспрессо" чуть ли не ежедневно, бывала и на "Шустере", если приглашали, и на "Интере".

Об отношении к Медведчуку

Вы считаете Медведчука проукраинским политиком?

Нет, мы политические антагонисты. Я не считаю, что у Украины есть будущее вместе с Российской Федерацией. Этого не произойдет никогда.

Как вы относитесь лично к Медведчуку?

А я его не знаю. Мы только один раз встретились в коридоре Верховной Рады где-то 2-3 недели назад и не более. И даже до этого я его никогда не видела в живую.

В интернете пишут, что Центр балтийско-черноморских исследований, который вы возглавляли, финансирует Медведчук.

Я знаю, кто это написал. Это написала Ирина Фриз, которая сейчас депутат у Петра Порошенко. Мне так хотелось к ней подойти и показать ей фотографии, когда она участвовала в форумах, которые проводил этот Центр, на протяжении четырех лет, но я подумала, что я выше этого.



Ирина Фриз

Я не захотела это припоминать госпоже Ирине, которая прекрасно знает, что там никакого Медведчука не может быть, потому что это Центр, в который входят президенты бывших стран Балтийско-Черноморского бассейна.

Откуда тогда у Центра деньги?

Это общественная организация, которая не ставит целью получение прибыли, и она организует свою деятельность через институты президента. Сейчас объясню: мы проводим форум на базе Института стратегических исследований и форум на базе университета имени Драгоманова.

На базе – это значит, что они организуют и финансируют такие форумы. От нас требовалось организация президентов стран Балтийско-Черноморского бассейна. Мы должны были на уровне встретить этих президентов и делали это за деньги организаторов.

То есть Центр существует без денег?

Нет, нам официально ежемесячно поступают 30 или 40 тысяч от одного бизнесмена – Бориса Храновского, если не ошибаюсь, потому что немного отошла от дел. Он фармацевт и совершенно не имеет ничего с политикой и это принципиально. Вы себе представляете, чтобы президенты каких-то стран, к примеру Польши, Эстонии или Латвии, приехали на форум, который финансирует Медведчук? Ну, я это не представляю.

О награде от Януковича

В 2011 году вы получили медаль от Виктора Януковича к 20 годовщине независимости Украины. У вас не возникала мысль отказаться от нее?

Возникала.

Почему отказались?

И коллеги из райгосадминистрации не дадут соврать, что я ее не получала принципиально. Где полгода она лежала в райгосадминистрации, потому что не Янукович, конечно, вручал мне медаль.

Но это был его указ ...

А передали облгосадминистрации. Она передала в райгосадминистрацию. Я уже к тому времени находилась в антагонизме к райгосадминистрации, к представителям Януковича в районе. Мы конфликтовали за каждую гривну, которую они отнимают у нас, вымывали из общин. Я принципиально отказывалась.

Я расскажу, как это происходило. Меня позвала руководитель общего отдела и говорит, если ты эту медаль не получишь и не распишешься, то я получу выговор.

Мы можем ее о спросить и проверить, я думаю, она жива и здорова. Она сказала, если ты не получишь, то я получу за это нагоняй.

И поэтому вы из сострадания к ней ...

Не из-за сочувствия. Просто я понимала, потому что работала до этого три месяца заместителем председателя райгосадминистрации, понимала, что такое государственное управление. И в принципе для меня это не было чем-то там, потому что это не был ни 2013 год, ни 2014 ...

Это был декабрь 2011 и в то время, например, Василий Шкляр отказался от Шевченковской премии ...

Ну, вы сравнили Василия Шкляра с Ириной Верещук – городской главой Равы-Русской.

Почему Шкляр отказался от премии?

В 2011 году лауреат Шевченковской премии, автор известного романа "Залишенець. Черный Ворон" Василий Шкляр отказался от награждения его Шевченковской премией. Он обратился к тогдашнему президенту Виктору Януковичу с просьбой перенести это награждение.



"Уважаемый господин президент! Свидетельствую Вам свое уважение. Прошу Вас учесть в указе по случаю награждения лауреатов Шевченковской премии мою просьбу о переносе награждения меня в то время, когда у власти в Украине не будет украинофоба Дмитрия Табачника. Пока при власти Табачник, я не смогу принять премию", – говорилось в заявлении Шкляра.

Украинский писатель Василий Шкляр

Это о предложениях ...

Да, согласна, надо было реально отказаться и дальше стоять на своем, но тем не менее ... так поступила.

А вы знаете, почему вас наградили этой медалью? Кто внес представление?

Даже не помню.

Не знаете, кто внес представление?

Нет. Кто?

Я понятия не имею. Это я вас спрашиваю.

Но, наверное, председатель райгосадминистрации вносит представление. Слушайте, прошло 8 лет. Вы думаете, если бы для меня это была награда, которая близка моему сердцу и я, например, ею дорожу, я наверняка бы это вспоминала.

Она у вас есть?

Нет. Вы вот сейчас вспомнили, я поднимаю из памяти, и даже не могу вспомнить. То есть, я ее не получала ни публично, ни каким-то другим образом. Я помню точно, что я отказывалась. Это было связано с тем, что глава райгосадминистрации заставлял нас всех вступать в "Партию регионов" ...

И получать медали?

А потом, да, какие-то награды получать или еще что. Я отказалась вступать в "Партию регионов".

Помню, еще ездила во Львов к господину Писарчуку на прием, который в то время был председателем ОГА, просила его не делать этого и защитить меня.

Я ему благодарна, потому что я тогда была вообще молоденькая 29 или 30 лет было, и он меня тогда защитил.Сказал – хорошо, окей, но ты пойдешь на выборы и не будешь работать в райгосадминистрации. Я сказала, что я пойду, если проиграю, то не буду вообще нигде работать.

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