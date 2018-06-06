Что такое "синдром чрезмерной занятости" и как с ним бороться

В последнее время так называемый синдром чрезмерной занятости становится нормой жизни. Это коварное состояние является очень опасным для здоровья и избавиться от него бывает довольно трудно.

Симптомы жертв синдрома занятости очень очевидны – они никогда не расстаются со своими гаджетами, передает Zhyvyaktyvno.

Также негативно влияют соцсети, которые вытеснили реальное общение с реальными людьми. А изоляция от общества углубляет стресс.

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Люди с этим синдромом устраивают себе ненормированный рабочий день, который начинается задолго до установленного графиком времени и заканчивается на несколько часов позже. Также они не могут отключиться от рабочих вопросов за пределами офиса, и даже ложась спать, думают только о работе.

Жертвы синдрома не могут сконцентрироваться на главном, невнимательны, постоянно боятся опоздать и боятся изменений.

Впоследствии это приводит к проблемам в общении, гиперреакции, ухудшению командной работы. Со временем, такой синдром может лишить вас друзей и приятелей. Также синдром занятости провоцирует хроническую усталость и депрессию.

Как побороть синдром хронической занятости? Чтобы избавиться от опасного состояния, нужно перестать подгонять себя и паниковать, избавиться от чувства страха "не успеть".

Ставьте себе приоритеты среди множества дел и научитесь отказывать. Понемногу выделяйте больше времени на общение с близкими и отдых. Старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе и найдите занятие, которое будет приносить вам удовольствие.

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