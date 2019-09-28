Что Украина может предложить Москве

Когда украинские политики говорят о переговорах с Москвой, у меня лишь один вопрос. А что они могут Москве предложить?

Две столицы продолжают спорить о формуле возвращения Донбасса. Кремль хочет, чтобы Украина амнистировала боевиков, легализовала их при помощи выборов и закрепила особый статус Донбасса в своей конституции.

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Это требование остается неизменным последние несколько лет. Предыдущая власть отвергала этот алгоритм – и очень быстро в Москве ее объявили "враждебной".

Новая власть хочет разговаривать с РФ

Новые обитатели Банковой начали каденцию с того, что заявили о планах вернуться за стол переговоров. Вернуть территории, пленных и политзаключенных. И у активной части общества возникли подозрения.

Эти подозрения сложно назвать необоснованными. Потому что переговоры предполагают обмен. Каждая сторона должна дать другой то, что она хочет. А сами переговоры должны лишь скорректировать "обменный курс".

Впрочем, последние дни украинские власти делают довольно патриотичные заявления. Говорят о том, что не собираются поступаться в принципиальных вещах. Говорят о том, что выборы невозможны без вывода войск и передачи контроля над границей.

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Настаивают, что сперва доступ на оккупированные территории должны получить украинские законы, СМИ и политические партии. И настаивают, что именно с этих позиций Киев намерен вести переговоры с агрессором.

Что Украина может предложить Путину

И в этот момент у меня только один вопрос. А что в этом случае Киев намерен Москве предложить?

► Отмену западных санкций?

Но этот вариант у Москвы был изначально. Кремлю достаточно было остановить дестабилизацию на Донбассе, чтобы вновь вернуться на европейские рынки. Вместо этого Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности, переложила время издержек на собственных граждан и продолжает наращивать золотовалютную устойчивость.

Санкции лишь ухудшили быт российского обывателя, но этот самый обыватель никак не влияет на политический курс своей страны.



Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности

► Отмену украинских санкций?

Смешно. Эти ограничения вводились в качестве ответной меры на российские санкции против Украины. Их отмена может быть принципиальна лишь для той части отечественного бизнеса, который завязан на российский рынок, но уж никак не для Москвы.

► Возвращение Москвы в мировую политику?

Так она оттуда и не уходила. А вопрос доступа российских делегаций в международные организации прекрасно решается и без учета позиции Киева. Что недавно продемонстрировала Парламентская ассамблея совета Европы.

Что известно об участии РФ в ПАСЕ? В 2014 году из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма эту страну лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила свое участие в организации и прекратила платить соответствующие взносы. Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ.



Однако 25 июня Европа приняла решение в пользу России. Россия уже успела вернуться в ПАСЕ и заявить, что не будет мириться ни с какими ограничениями.



Какие страны вернули РФ в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

► Добрососедские отношения?

А это невозможно по причине аннексии Крыма. Судьбу полуострова Москва отказывается обсуждать, а Киев не может вывести ее за скобки. Банковая может попытаться торговать темой украинского полуострова, но это чревато внутренней дестабилизацией.

Можно и дальше перебирать немногочисленные варианты, но это все не имеет смысла. Особенность в том, что Киеву нечего предложить Москве.

Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе – то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима.



Киеву нечего предложить Москве

Переговори с Москвой: есть ли перпектива?

А потому я не верю в перспективу подобных переговоров. То, что мы наблюдаем – это битва взаимоисключающих сценариев.

Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот.

В 2014 году Россия отобрала у нас территории. Ответом стало обретение Украиной суверенитета. Спустя пять лет Москва пытается совершить обратный обмен. Предлагает вернуть часть украденных территорий в обмен на суверенитет.

И я понятия не имею, зачем Украине на это соглашаться.