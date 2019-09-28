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      Что Украина может предложить Москве

      Грани правды 199 Читати новину українською

      Когда украинские политики говорят о переговорах с Москвой, у меня лишь один вопрос. А что они могут Москве предложить?

      Две столицы продолжают спорить о формуле возвращения Донбасса. Кремль хочет, чтобы Украина амнистировала боевиков, легализовала их при помощи выборов и закрепила особый статус Донбасса в своей конституции.

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      Это требование остается неизменным последние несколько лет. Предыдущая власть отвергала этот алгоритм – и очень быстро в Москве ее объявили "враждебной".

      Новая власть хочет разговаривать с РФ

      Новые обитатели Банковой начали каденцию с того, что заявили о планах вернуться за стол переговоров. Вернуть территории, пленных и политзаключенных. И у активной части общества возникли подозрения.

      Эти подозрения сложно назвать необоснованными. Потому что переговоры предполагают обмен. Каждая сторона должна дать другой то, что она хочет. А сами переговоры должны лишь скорректировать "обменный курс".

      Впрочем, последние дни украинские власти делают довольно патриотичные заявления. Говорят о том, что не собираются поступаться в принципиальных вещах. Говорят о том, что выборы невозможны без вывода войск и передачи контроля над границей. 

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      Настаивают, что сперва доступ на оккупированные территории должны получить украинские законы, СМИ и политические партии. И настаивают, что именно с этих позиций Киев намерен вести переговоры с агрессором.

      Что Украина может предложить Путину

      И в этот момент у меня только один вопрос. А что в этом случае Киев намерен Москве предложить?

      ► Отмену западных санкций?

      Но этот вариант у Москвы был изначально. Кремлю достаточно было остановить дестабилизацию на Донбассе, чтобы вновь вернуться на европейские рынки. Вместо этого Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности, переложила время издержек на собственных граждан и продолжает наращивать золотовалютную устойчивость.

      Санкции лишь ухудшили быт российского обывателя, но этот самый обыватель никак не влияет на политический курс своей страны.

      санкції
      Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности

      ► Отмену украинских санкций?

      Смешно. Эти ограничения вводились в качестве ответной меры на российские санкции против Украины. Их отмена может быть принципиальна лишь для той части отечественного бизнеса, который завязан на российский рынок, но уж никак не для Москвы.

      ► Возвращение Москвы в мировую политику?

      Так она оттуда и не уходила. А вопрос доступа российских делегаций в международные организации прекрасно решается и без учета позиции Киева. Что недавно продемонстрировала Парламентская ассамблея совета Европы.

      Что известно об участии РФ в ПАСЕ? В 2014 году из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма эту страну лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила свое участие в организации и прекратила платить соответствующие взносы. Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ.

      Однако 25 июня Европа приняла решение в пользу России. Россия уже успела вернуться в ПАСЕ и заявить, что не будет мириться ни с какими ограничениями.

      парє
      Какие страны вернули РФ в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

      ► Добрососедские отношения?

      А это невозможно по причине аннексии Крыма. Судьбу полуострова Москва отказывается обсуждать, а Киев не может вывести ее за скобки. Банковая может попытаться торговать темой украинского полуострова, но это чревато внутренней дестабилизацией.

      Можно и дальше перебирать немногочисленные варианты, но это все не имеет смысла. Особенность в том, что Киеву нечего предложить Москве.

      Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе – то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима.

      путин
      Киеву нечего предложить Москве

      Переговори с Москвой: есть ли перпектива? 

      А потому я не верю в перспективу подобных переговоров. То, что мы наблюдаем – это битва взаимоисключающих сценариев.

      Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот.

      В 2014 году Россия отобрала у нас территории. Ответом стало обретение Украиной суверенитета. Спустя пять лет Москва пытается совершить обратный обмен. Предлагает вернуть часть украденных территорий в обмен на суверенитет.

      И я понятия не имею, зачем Украине на это соглашаться.

      blog_ava
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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе Грани правды
      Источник: 24 канал
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