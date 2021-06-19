Чтобы искоренить такие преступления и повысить уровень осведомленности общества Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году провозгласила 19 июня Международным днем борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

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Дата была специально выбрана в память о резолюции Совета Безопасности ООН 1820 (2008), которая впервые признала использование сексуального насилия оружием войны, а не непреднамеренным ее следствием.

Сегодня жертвами сексуального насилия все чаще становятся мирные жители из числа самых незащищенных категорий, а именно женщины и дети.

Сексуальное насилие во время войны

Эфиопия

Как пишет Forbes, в Эфиопии изнасилование и сексуальное насилие над этническими тиграйскими женщинами считается геноцидным методом уничтожения общины. Злоумышленники не только насиловали женщин, но и калечили их, при этом говорили, что "утроба тиграянки никогда не должна родить".

Камерун

В англоязычных регионах Камеруна женщины подвергались изнасилованию и сексуальному насилию со стороны вооруженных сепаратистов, военных и гражданских лиц. В период с февраля по декабрь 2020 года ООН зафиксировала в регионе 4300 таких случаев. А за первые 3 месяца 2021 года произошло примерно тысяча изнасилований и других эпизодов сексуального насилия.

Сирия

В Сирии примерно 3000 языдских женщин и детей до сих пор порабощены после того, как их похитили в августе 2014 года. Не исключено, что они подвергаются изнасилованию, а также другому сексуальному и физическому насилию.

Украина

С 2014 года Украина находится в состоянии войны. По данным Мониторинговой Миссии по правам человека, с начала вооруженного конфликта удерживаемых женщин и мужчин подвергали сексуальному насилию, чтобы получить признание или информацию.

Неправительственная организация "Ла Страда", которая оказывает пострадавшим психосоциальную поддержку, в частности, через бесплатную горячую линию, отметила, что количество звонков с неподконтрольных территорий и вблизи линии соприкосновения, стало высоким.

Это комплексная проблема, которая требует совместных и скоординированных усилий специалистов различной профессиональной направленности и требует пристального внимания со стороны государства, ведь она не редко может угрожать жизни женщин, детей или даже стать причиной их смерти,

– отмечают в Офисе Омбудсмена Украины.

Крайне важно, чтобы все жертвы сексуального насилия получили своевременную и квалифицированную помощь как медицинскую, так и психологическую. Ни одно сообщение о таких преступлениях не должно остаться без внимания правоохранителей, а виновные должны нести ответственность за свои позорные поступки.

Каждый из нас может приобщиться к важной инициативе Генассамблеи ООН, оказывая помощь и поддержку тем, кто пострадал в результате сексуального насилия в условиях войны!

Если вы страдаете от гендерно-обусловленного насилия, обратитесь на национальную горячую линию:

0 800 500 335 (с мобильного или стационарного);

(с мобильного или стационарного); или 116 123 (с мобильного).

Национальная детская горячая линия: