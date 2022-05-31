Оккупантам удалось взять под контроль город Лиман в Донецкой области. Вокруг него были тяжелые бои, теперь они продолжаются. После этого россияне будут пытаться продолжить наступление на Северодонецк и Лисичанск, чтобы оцепить украинские силы в Луганской области.

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В британской разведке отмечают, что Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании. Но для этого ей пришлось сгруппировать силы и обстреливать относительно небольшую территорию. Это заставляет Россию рисковать в других местах на оккупированной территории.

В то же время дорога в Лисичанск и Северодонецк продолжает оставаться под контролем украинцев.

Политическая цель, а не военная

Аналитики отмечают, что сейчас российская армия выполняет политические цели своего кремлевского вождя, а именно оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей. Ведь стратегического преимущества от захвата Северодонецка нет никакого. российская армия истощается в этих боях, теряя немало как живой силы, так и техники. И все ради политической цели.

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При этом захват Северодонецка, а после него Лисичанская – это лишь часть той цели, которую озвучили в Кремле. Ведь это позволит им выйти на границы Луганской области с Донецкой. А в Донецкой области еще немало тяжелых боев может ждать оккупантов. И до этого ли времени у них будет достаточно сил – неизвестно.

"Чтобы добиться этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр – Донецк", – отметили в британской разведке.

Ведь именно Днепр стал одним из логистических центров этой войны. С этого города можно опрокидывать вооружение на разные направления.

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