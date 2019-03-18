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      Чтобы достичь мира, мы должны объединиться и действовать, – Юлия Тимошенко в Славянске

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      Юлия Тимошенко в Славянске
      Юлия Тимошенко в Славянске / ba.org.ua

      Объединение всех украинцев поможет нашей стране выстоять и достичь желаемого мира.

      Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Славянске, в Донецкой области, говорится на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" отметила, что новая власть будет восстанавливать территории, пострадавшие от войны, привлекая к этому международных партнеров.

      "Донбасс всегда был и остается гордостью Украины. Мир должен знать, что вы – те люди, у которых есть вера и сила для борьбы, которые точно верят в мир", – сказала она.

      Председатель партии выступила против тех политиков, которые вину за вооруженный конфликт перекладывают на жителей Донбасса: "Украине, как и Донбассу, трудно быть сильной, поднимать экономику, когда идет российская агрессия".

      Юлия Тимошенко назвала делом чести для новой власти обустройство вынужденных переселенцев, обеспечение их жильем и работой.

      "Мы единая семья и в горе, и в радости обязаны быть вместе и никого не оставить. Когда мы объединимся и почувствуем, что мы – одно целое, мы выстоим", – убеждена кандидат в Президенты.

      Она заверила, что сразу после выборов начнет переговоры о мире на украинских условиях в новом формате – с тем, чтобы за стол переговоров сели лидеры государств, которые давали Украине гарантии безопасности.

      "Наша стратегия и наш путь к миру – Будапештский меморандум. Это часть международного права, которая у нас в руках", – заявила Юлия Тимошенко, напомнив, как в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ, которые нам давали ключевые страны-подписанты – США, Великобритания, РФ, а впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.

      Лидер "Батькивщины" заверила, что будет отчитываться о выполнении взятых на себя обязательств перед людьми: "Мы встретимся на этой самой площади и вместе оценим сделанное".

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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