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Чтобы обустроить арт-сквер имени Василия Слепака в столице, нужны голоса киевлян

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Василий Слепак погиб в русско-украинской войне от вражеской пули
Василий Слепак погиб в русско-украинской войне от вражеской пули / 24 канал

Еще 5 дней продлится голосование, чтобы из местного бюджета выделили средства на обустройство на Андреевском спуске будущего арт-сквера имени оперного певца и добровольца Василия Слепака, погибшего от вражеской пули на Донбассе в 2016-м.

Свою подпись за проект № 664 можно поставить на сайте "Общественного бюджета Киева", предварительно зарегистрировавшись.

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Присоединяйтесь к хорошему делу! Без вас ничего хорошего в нашем городе не появится. Давайте немного напряжемся для памяти о героях, для будущих поколений, ради Украины, ради самих себя, в конце концов! Общими усилиями сделаем наш город чище и зеленее, а память о Героях – бессмертной!
– говорится в Facebook-сообществе сквера.

Активисты также добавили презентацию борьбы за обустройство сквера, где показали, каким был участок до этого и что уже удалось сделать.

В частности, осенью 2017 года заложили памятный знак неподалеку от дома, где жил павший на войне певческий украинец. А весной 2018-го больше, чем 10 тысяч киевлян поддержали петицию о предоставлении земельному участку статуса арт-сквера имени солиста Парижской оперы и Героя Украины Василия Слепака.

В июне же 2018-го волонтеры ОО "Музыкальный батальон" зарегистрировали проект к общественному бюджету Киева. Его смета – 2 миллиона 65 тысяч гривен.

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На сегодня заброшенном участке в центре города хотят сделать озелененное место для отдыха, обустроить сцену и зрительную зону для проведения культурных мероприятий и предоставить городу имидж культурной столицы – подарить арт-сквер уровня Монмартра.

Кто такой Василий Слепак?
Всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер. Участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. Погиб в бою от пули вражеского снайпера на Донбассе. У него был позывной "Миф".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Потери Новости культуры
Источник: 24 канал
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