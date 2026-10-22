Легочная чума: будет ли вспышка в России и стоит ли украинцам беспокоиться

Все началось с событий в России, где скончалась 28-летняя лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири, а 197 сотрудников больницы, где она лечилась, находятся на строгом карантине. Сейчас всех интересует одно: будет ли вспышка легочной чумы в России и стоит ли украинцам из-за этого переживать?

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Что произошло в Иркутской области?

Шелехов – небольшой город в трех километрах от Иркутска в Восточной Сибири. Здесь проживает около 40 тысяч жителей. В России, конечно, скрывают истинную причину смерти сотрудницы лаборатории. Там, как всегда в таких случаях, утверждают, что ситуация находится под контролем. Впрочем, появляется все больше информации о возможном случае смерти от легочной чумы.

Прогнозы

Государственный департамент США отслеживает сообщения об инциденте и призывает Москву оперативно предоставлять достоверную информацию. А ВОЗ инициировала процедуру верификации, так как замалчивание затрудняет оценку рисков для других государств. В то же время Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что поможет РФ в борьбе с чумой.

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Интересной гипотезой относительно легочной чумы в России поделился врач-инфекционист Евгений Дубровский.



Утверждение о том, что якобы лаборант "разбила пробирку", слишком примитивно. Если разбить пробирку в лаборатории, но не трогать ее и не совать нос в разлитый материал, ничего не произойдет. На самом деле у нее взорвалась пробирка в лиофильной сушке – это специальный прибор, который используется для обезвоживания веществ путем замораживания и последующего удаления льда в вакууме, минуя жидкую фазу. Попав в воздух, микрочастицы чумы оказались очень легкодоступными. Женщина мгновенно вдохнула их глубоко в легкие. И таким образом заразилась легочной формой чумы– считает он.

Медик предполагает, что лаборантка скрыла этот инцидент, а когда заболела и попала в обычную больницу, ей ошибочно поставили диагноз "тяжелый ковид с массивным поражением легких" и подключили к ИВЛ.

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"Именно это стало критической ошибкой – через аппарат ИВЛ бактерия легко начала распространяться вовне в реанимации и стала опасной для персонала, находившегося рядом", – говорит врач-инфекционист.

Пациентка скончалась. Ковид не подтвердился, тогда в дело вступили эпидемиологи и санитарные службы. Весь персонал больницы поместили на строгий карантин.

Может ли чума распространиться по России и стоит ли украинцам по этому поводу беспокоиться? И что может сделать обычный человек, чтобы обезопасить себя и снизить риск заражения? Проконсультировать наших читателей попросили кандидата медицинских наук, ассистента кафедры инфекционных болезней Львовского национального медицинского университета имени Короля Даниила Ирину Бень.



Ирина Бень

Что такое легочная чума? Как понять, что человек заразился этой болезнью?

Легочная чума – это одна из клинических форм чумы, которая возникает как при первичном, так и при вторичном поражении и имеет схожее клиническое течение.

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Первично-легочная форма протекает наиболее тяжело с острым началом, ознобом, повышением температуры тела до 40 градусов и выше. С первых часов появляются резкая боль в груди, кашель, одышка, бред. Кашель сначала сухой, но быстро становится влажным с выделением слизистой прозрачной мокроты. Впоследствии она становится жидкой, пенистой, кровянистой и, в конечном итоге, кровавой.

Вторично-легочная форма чаще развивается из бубонной формы вследствие генерализации процесса. По клиническому течению она напоминает первично-легочную.

Летальность высокая. Больные умирают на 3–5 сутки от начала болезни вследствие острой дыхательной недостаточности и инфекционно-токсического шока. Легочная форма чрезвычайно опасна в эпидемиологическом отношении, поскольку передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Бубонная форма возникает после укуса инфицированных блох (трансмиссивный путь).

Когда в последний раз в истории фиксировали эпидемию этого заболевания?

Последняя большая эпидемия чумы в мире (в рамках Третьей пандемии чумы) с легочными и бубонными проявлениями произошла в Индии в 1994 году. Серьезные вспышки чумы со смертельными исходами также были зарегистрированы в Конго в 2006 году и на острове Мадагаскар в 2014 и 2017 годах.

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Контролировать эти вспышки помогали ранняя диагностика и антибиотикотерапия больных, профилактическое лечение близких контактов, изоляция пациентов с легочной формой, эпидемиологическое отслеживание контактов и борьба с блохами-переносчиками. В случаях легочной чумы важную роль играли также инфекционный контроль и безопасное обращение с телами умерших. ВОЗ оказывала странам техническую, эпидемиологическую и организационную поддержку, тогда как основные противоэпидемические меры осуществляли национальные органы здравоохранения.

Представляют ли риск вещи, одежда, транспорт или помещения, где находился больной, а также тела умерших от легочной чумы?

Одежда и личные вещи представляют высокую опасность, если они загрязнены выделениями больного (мокротой, слизью из дыхательных путей) или если в них присутствуют инфицированные блохи. Бактерия Yersinia pestis во влажной среде (например, в мокроте) может оставаться жизнеспособной от нескольких дней до недель. Однако она не выдерживает высушивания, а при температуре 55 градусов погибает в течение 10–15 минут.

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Помещения и транспорт представляют угрозу как из-за наличия аэрозольных капель (в закрытых помещениях с плохой вентиляцией непосредственно во время пребывания там больного), так и из-за риска присутствия переносчиков (блох) или загрязненных поверхностей.

Тела умерших от легочной чумы представляют чрезвычайную эпидемиологическую опасность. В трупах возбудитель чумы сохраняется длительное время (в тканях и органах – неделями и даже месяцами, в зависимости от температуры). Во время вскрытия, транспортировки или подготовки тела возможно образование вторичных аэрозолей или прямой контакт с биологическими жидкостями.

Что может сделать обычный человек, чтобы снизить риск заражения?

Избегание контактов и изоляция – это наиболее эффективная мера индивидуальной защиты. При подозрении на легочную чуму любой близкий контакт с больным (в пределах 2 метров) без средств защиты считается высоким риском заражения.

Обычные медицинские или тканевые маски малоэффективны против бактериального аэрозоля Yersinia pestis. Необходимо использовать респираторы степени защиты FFP3 (или как минимум FFP2/N95), плотно прилегающие к лицу.

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Увеличение расстояния снижает риск вдыхания больших капель мокроты и слизи, которые выделяет больной при кашле, но одной только дистанции в закрытом помещении недостаточно. Интенсивное проветривание помещений существенно снижает концентрацию аэрозоля. Возбудитель чумы чувствителен к солнечному свету (ультрафиолету), высушиванию и стандартным дезинфицирующим средствам.

Можно использовать репелленты, обрабатывать помещения и домашних животных средствами против блох, избегать контакта с дикими грызунами, не прикасаться к мертвым или больным животным (сусликам, суркам, крысам).

Существуют ли в настоящее время эффективные методы лечения чумы?

Да, чума – это бактериальная инфекция, которая успешно лечится антибиотиками. Препарат подбирает врач в зависимости от тяжести течения болезни в соответствии с медицинским протоколом. Назначать себе лекарства самостоятельно "по интернету" нельзя.

А существуют ли вакцины против чумы и кому они крайне необходимы?

Вакцинацию применяют только для групп повышенного риска (например, сотрудников лабораторий, работающих с возбудителем). Контактных лиц изолируют и проводят экстренную профилактику антибиотиками в течение 6 дней.

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Какие варианты развития событий возможны в России? Возможна ли вспышка заболевания?

При легочной форме чумы вспышка вполне возможна из-за высокой контагиозности заболевания, то есть способности инфекционной болезни передаваться от больного человека или животного к здоровому организму, ее заразности.

С какой скоростью может распространяться это заболевание и какие последствия это может иметь для России?

Легочная чума является самой опасной и наиболее динамичной формой инфекции, вызываемой Yersinia pestis.

Скорость ее распространения обусловлена несколькими ключевыми факторами:

Короткая инкубация – от 1 до 3 суток (иногда от нескольких часов до 24–48 часов);

прямой воздушно-капельный путь: больной выделяет возбудителя в окружающую среду во время кашля, чихания и даже разговора в виде аэрозоля. Контагиозность в закрытых помещениях приближается к 100%;

стремительное клиническое течение: состояние пациента ухудшается в течение первых 12–24 часов (развивается тяжелая пневмония, одышка, кровохарканье, септический шок). Без немедленного назначения антибиотиков в первые 24 часа с момента появления симптомов летальность приближается к 100 %.

При отсутствии противоэпидемических мер эпидемическая цепь развивается экспоненциально: один больной за короткое время может заразить десятки человек в своем ближайшем окружении.

Каковы возможные последствия? Если случай приведет к неконтролируемой передаче от человека к человеку, последствия будут зависеть от скорости реакции системы здравоохранения и эпидемиологического надзора.

Наиболее вероятный сценарий (локализация и купирование): благодаря наличию эффективных антибиотиков и отработанным противоэпидемическим протоколам для особо опасных инфекций (ООИ) вспышку можно остановить на начальном этапе. Для этого необходимы строгий карантин, изоляция всех контактных лиц на 7 дней, назначение им экстренной профилактической антибиотикотерапии и дезинфекция очагов. В таких условиях вспышка ограничивается единичными случаями заболевания.

Может ли человек с легочной чумой пересечь границу или проехать значительное расстояние до появления симптомов?

Теоретически это возможно в период инкубации (1–3 дня), однако время для путешествий крайне ограничено. Как отмечалось выше, после появления первых признаков состояние пациента критически ухудшается в течение первых 12–24 часов (развивается тяжелая пневмония, одышка, септический шок). Без медицинской помощи больной быстро теряет способность передвигаться.

Стоит ли украинцам бояться? Как быстро болезнь может добраться до нас, учитывая, что происходят столкновения украинских военных с россиянами на поле боя, а врагов берут в плен?

Украинцам не стоит паниковать. Нынешняя вспышка инфекции в Иркутской области России зафиксирована за тысячи километров от линии фронта. К тому же современная медицина эффективно лечит эту болезнь общедоступными антибиотиками.

Несмотря на боевые столкновения и взятие в плен российских военных, риск прямой передачи инфекции на поле боя пока минимален. Однако строгий медицинский и санитарно-эпидемиологический контроль за военнопленными является обязательным для предотвращения распространения любых опасных инфекций.