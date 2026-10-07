Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, какие версии развития ситуации в Иркутске следует рассматривать и может ли она представлять угрозу для других стран.

Что происходит в Иркутске?

По словам Безсмертного, на данный момент существует несколько возможных объяснений ситуации. Одна из версий, которую распространяют в России, связана с якобы случайным заражением лаборантки после того, как она разбила колбу.

Дипломат считает такое объяснение неубедительным. Ведь сотрудники лабораторий, работающие с опасными штаммами, должны использовать соответствующую защиту.

Вторая версия, по словам Безсмертного, может быть связана с экспедициями в приграничных с Монголией районах. Там существуют естественные очаги чумы, а переносчиками инфекции могут быть грызуны и паразиты.

В то же время он подчеркнул, что не исключает еще один сценарий.

Я не исключаю, что следует рассматривать вопрос о подготовке биологического оружия,

– заявил Безсмертный.

Но эта версия пока остается предположением и не является подтвержденным фактом.

Безсмертный обратил внимание на карантинные меры и ситуацию в медицинских учреждениях. По его мнению, если больницы блокируют, а значительное количество пациентов находится в условиях карантина, это свидетельствует о серьезности ситуации.

Есть ли риск того, что эта беда дойдет до Украины? Есть, через фронт,

– сказал дипломат.

Украинским военным следует иметь соответствующие инструкции на случай возможного контакта с инфицированными людьми.

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Может ли это быть биологическое оружие?

Отдельно Безсмертный затронул вопрос о возможных российских программах в сфере биологических исследований. Он отметил, что если "ситуация в Иркутске " действительно связана с разработкой биологического оружия, то это уже совсем другой уровень риска.

Дипломат подчеркнул роль Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время организация получает от Москвы лишь ограниченную информацию о ситуации.

Безсмертный также отметил, что легочная чума при своевременной диагностике и правильном лечении антибиотиками не является неизлечимой инфекцией. В случае возможного использования опасных штаммов в рамках биологического оружия ситуация будет иметь совершенно иной характер.