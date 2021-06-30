Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины в 2019–2020 годах Виктор Чумак. Назначение экс-юриста Медведчука может сказаться на резонансных делах ведомства.

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Виктор Чумак отметил, что в соответствующем вопросе действительно есть определенный конфликт интересов или условия, которые могут порождать его, потому что Якубовский некоторое время работал в организации, связанной с фигурантами дел в отношении лиц, которые принимали участие в организации "референдума" в Крыму.

"Этот прокурор, заместитель генерального прокурора, он будет курировать этими делами, не управлять, а осуществлять общее, организационное руководство этим департаментом. Он не может самостоятельно – если не захочет и не введет себя в группу прокуроров – делать никаких процессуальных действий. Но в любом случае он будет иметь абсолютное знание и контроль того, как проходят эти дела", – сказал Чумак.

Виктор Чумак о назначении Якубовского: смотрите видео

Конфликт интересов может влиять на расследование

Бывший генпрокурор отметил, что вероятный конфликт интересов, возможно, будет негативно влиять на расследование соответствующих дел. Однако, по словам Виктора Чумка, стоит обратить внимание именно на причины назначения Якубовского, а не собственно факт.

Одна из версий – в деле по Иловайску, возможно, появится новая экспертиза и то, что Мамедов не хотел участвовать в изменении экспертизы относительно последствий Иловайской трагедии, вероятно, стало одним из оснований передачи полномочий,

– предположил Виктор Чумак.

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