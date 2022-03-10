Каждый второй киевлянин покинул столицу

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что каждый второй киевлянин покинул город. По словам Кличко, в Киеве чуть менее 2 миллионов жителей.

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Он добавил, что Киев превратился в крепость.

"Каждая улица, каждое здание... Я вижу, насколько блок-посты укрепляются. К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду. Сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", – заявил мэр.

Кличко отметил боевой дух жителей столицы, которые не сдадут город.

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