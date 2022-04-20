Такого огромного нашествия в Рубежном и Попасной, как прежде, не было. Об этом заявил глава Луганской ОВА 20 апреля в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Насколько это возможно и уместно говорить, то более или менее спокойно прошла у нас ночь. Не было того огромного нашествия в Рубежном и Попасной. Чуть меньше было и наступлений, и обстрелов,

– рассказал Сергей Гайдай.

Также он добавил, что все действия оккупантов не остались безнаказанными. Больницы заполнены ранеными орками, КАМАЗами свозят куда-то трупы.

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