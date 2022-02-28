Глава государства подчеркнул, что украинцы чувствуют силу молитв Вселенского патриарха. В пресс-службе патриархата, к слову, также прокомментировали разговор Варфоломея с Зеленским.
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Зеленский поговорил с Варфоломеем и поблагодарил за поддержку
Как стало известно из сообщения президента Украины в твиттере, глава нашего государства пообщался по телефону с Вселенским патриархом Варфоломеем.
Владимир Зеленский выразил благодарность за теплый разговор и поддержку в это тяжелое время.
Ваши слова – как руки, поддерживающие нас в это тяжелое время. Украинцы чувствуют духовную поддержку и силу ваших молитв. Надеемся на скорое наступление мира,
– написал Зеленский.
Варфоломей непрерывно молится за конец войны в Украине
В пресс-службе патриархата также прокомментировали разговор. Там отметили, что:
- Зеленский рассказал Варфоломею о ситуации, которая сложилась после вторжения войск России.
- И попросил патриарха молиться за украинцев в защиту их свободы и территориальной целостности Родины.
Вселенский патриарх заверил президента Украины в солидарности и поддержке. И пообещал молиться непрерывно за прекращение боевых действий и немедленный конец войны,
– говорится в сообщении.
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