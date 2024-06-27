Именно в этой стране остатки наемников "Вагнера" – другая часть же осталась именно в Беларуси. Подобные перевозки фиксировались и раньше.

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ЧВК "Вагнер" вывозит свои вещи из Беларуси

Белорусские журналисты установили, что с регулярностью раз в месяц грузовая авиакомпания Rada Airlines осуществляет полеты самолетом Ил-62 (регистр. номер EW-505TR) в столицу Мали – Бамако. За последние 30 дней состоялось уже 2 вылета "Вагнера" из Беларуси:

26.05.2024 – рейс RDA2611 (Орша – Каир – Бамако)

27.05.2024 – обратный рейс RDA2612 (Бамако – Гарда-Орша)

25.06.2024 – рейс RDA2611 (Орша – Каир – Бамако)

26.06.2024 – обратный рейс RDA2612 (Бамако – Гарда-Орша)

В октябре – ноябре 2023 года уже была зафиксирована возможная перевозка вещей наемников из лагеря в деревне Мета через Бобруйский военный аэродром туда же – в Бамако (столица Мали). Тогда этим занималась российская авиакомпания "АбаканЭйр".

Журналисты предполагают, что на этот раз "Вагнер" использовали для перевозки белорусскую компанию, поскольку расстояние от аэродрома "Орша" до села Мета составляет 200 километров по шоссе. Именно этот аэродром является базовым для Rada Airlines.

Напомним, в ISW рассказывали, что по состоянию на февраль 2024 года в Беларуси находилось менее тысячи наемников "Вагнера". Ранее это число достигало 8 тысяч. Отмечалось, что их используют как инструкторов – то есть они учили белорусских военных и работников силовых структур.