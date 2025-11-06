Все началось с Пригожина: экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Путин "расформировал" все ЧВК

В России уже не функционируют различные так называемые "частные военные компании" как это было еще в 2023 году. Все изменилось после того, как Путин уничтожил Евгения Пригожина.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что различные ЧВК фактически прекратили существование на территории России. И фактически это было только название. Они полностью финансировались российским государством.

К теме Юность за решеткой, кровавые миллиарды и любовь к садизму: жизнь и смерть Евгения Пригожина

Куда исчезли российские ЧВК?

Как отметил Ступак, в свое время ЧВК "Вагнера" получала около 2 миллиардов долларов от России из двух источников. Часть им предоставляли непосредственно из российского бюджета, а еще часть они зарабатывали на услугах внутри России.

После путча Пригожина в Кремле поняли, что они не могут держать у себя такие организации. Там приняли решение уничтожить Пригожина, а все так называемые "частные военные компании" подчинить под министерство обороны.

Сейчас все ЧВК подписывают контракт с министерством обороны и идут под "козырек" российского минобороны. Там уже им дают задания. Они не хотят снова допустить махновщины,

– сказал Ступак.

Обратите внимание! В редакцию 24 Канала попал архив почты пресс-службы холдинга "Конкорд". Именно этой компании принадлежали большинство бизнесов Пригожина.

Исчезновение ЧВК "Вагнера": кратко