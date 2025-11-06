Все почалося з Пригожина: ексспівробітник СБУ пояснив, чому Путін "розформував" усі ПВК

В Росії вже не функціонують різні так звані "приватні військові компанії" як це було ще в 2023 році. Усе змінилося після того, як Путін знищив Євгенія Пригожина.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що різні ПВК фактично припинили існування на території Росії. Та й фактично це була лише назва. Вони повністю фінансувалися російською державою.

Куди зникли російські ПВК?

Як наголосив Ступак, свого часу ПВК "Вагнера" отримувала близько 2 мільярди доларів від Росії з двох джерел. Частину їм надавали безпосередньо з російського бюджету, а ще частину вони заробляли на послугах всередині Росії.

Після путчу Пригожина у Кремлі зрозуміли, що вони не можуть тримати біля себе такі організації. Там ухвалили рішення знищити Пригожина, а усі так звані "приватні військові компанії" підпорядкувати під міністерство оборони.

Зараз всі ПВК підписують контракт з міністерством оборони та йдуть під "козирьок" російського міноборони. Там вже їм дають завдання. Вони не хочуть знову допустити махновщини,

– сказав Ступак.

