Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що різні ПВК фактично припинили існування на території Росії. Та й фактично це була лише назва. Вони повністю фінансувалися російською державою.

Куди зникли російські ПВК?

Як наголосив Ступак, свого часу ПВК "Вагнера" отримувала близько 2 мільярди доларів від Росії з двох джерел. Частину їм надавали безпосередньо з російського бюджету, а ще частину вони заробляли на послугах всередині Росії.

Після путчу Пригожина у Кремлі зрозуміли, що вони не можуть тримати біля себе такі організації. Там ухвалили рішення знищити Пригожина, а усі так звані "приватні військові компанії" підпорядкувати під міністерство оборони.

Зараз всі ПВК підписують контракт з міністерством оборони та йдуть під "козирьок" російського міноборони. Там вже їм дають завдання. Вони не хочуть знову допустити махновщини,

– сказав Ступак.

Зникнення ПВК "Вагнера": коротко