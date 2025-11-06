Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що різні ПВК фактично припинили існування на території Росії. Та й фактично це була лише назва. Вони повністю фінансувалися російською державою.
Куди зникли російські ПВК?
Як наголосив Ступак, свого часу ПВК "Вагнера" отримувала близько 2 мільярди доларів від Росії з двох джерел. Частину їм надавали безпосередньо з російського бюджету, а ще частину вони заробляли на послугах всередині Росії.
Після путчу Пригожина у Кремлі зрозуміли, що вони не можуть тримати біля себе такі організації. Там ухвалили рішення знищити Пригожина, а усі так звані "приватні військові компанії" підпорядкувати під міністерство оборони.
Зараз всі ПВК підписують контракт з міністерством оборони та йдуть під "козирьок" російського міноборони. Там вже їм дають завдання. Вони не хочуть знову допустити махновщини,
– сказав Ступак.
Зверніть увагу! До редакції 24 Каналу потрапив архів пошти пресслужби холдингу "Конкорд". Саме цій компанії належали більшість бізнесів Пригожина.
Зникнення ПВК "Вагнера": коротко
Наприкінці червня 2023 року власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розпочав заколот в Росії проти російського міноборони. Вони йшли колоною до Москви. А по дорозі навіть збили кілька російських літаків.
У серпні 2023 року в Росії впав літак, на борту якого перебував Пригожин. Тоді була інформація про те, що літак збили силами протиповітряної оборони або ж там був вибуховий пристрій.
З того часу ПВК "Вагнера" втрачає свій вплив. Влітку була інформація, що тамтешні найманці залишають Малі. Туди закинули "Африканський корпус", який входить у структуру генштабу Росії.